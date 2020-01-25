بطولة أستراليا المفتحة: نادال يقدم أفضل مبارياته ويبلغ الدور الرابع

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ملبورن (أ ف ب)

سحق الاسباني رافايل نادال المصنف أول عالميا مواطنه بابلو كارينيو بوستا 6-1 و6-2 و6-4 السبت، في طريقه إلى الدور الرابع لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب.

واصل وصيف البطل مشواره نحو معادلة الرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى (20) والمسجل باسم غريمه السويسري روجيه فيدرر، بتقديمه مستوى رائعا تحت الشمس الساطعة لملعب "رود ليفر أرينا"، ليبلغ الدور الرابع في ملبورن للمرة الثالثة عشرة.

قال نادال، الساعي لاحراز لقب البطولة الأسترالية للمرة الثانية فقط (بعد 2009) "هذه أفضل مباراة لي في الدورة حتى الان، دون أي شك. أنا أتحسن في كل يوم، لذا أنا سعيد جدا".

تابع ابن الثالثة والثلاثين عاما الذي خسر في نهائي البطولة الأسترالية أربع مرات أعوام 2012 (أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش) و2014 (أمام السويسري ستانيسلاس فافرينكا) و2017 (أمام فيدرر) و2019 (أمام ديوكوفيتش بثلاث مجموعات نظيفة) "قمت بعمل جيد على ارسالي وضربت الكرات الأمامية على مقربة من الخط، وهذا كان المفتاح بالنسبة لي".

وانضم نادال الى ديوكوفيتش وفيدرر في الدور الرابع، وسيلتقي الفائز بين الاسترالي المشاغب نيك كيريوس والروسي كارن خاتشانوف.

وفي مواجهته السبت مع زميله في منتخب كأس ديفيس المصنف 27 عالميا، نجح نادال بترجمة 5 فرص من اصل 10 لكسر ارسال خصمه، أولها في الشوط الاول من المباراة.

فرض نادال ايقاع المباراة وكان بوستا بمثابة المتفرج على المجريات، فانهى الماتادور المجموعة الاولى في 29 دقيقة. ثم كسر ارسال بوستا مطلع الثانية ليتكرر السيناريو. ولم ينجح ابن الثامنة والعشرين بالرد على ضربات نادال الذي حلق في النتيجة وحجز مقعد التأهل.

© 2020 AFP