بطولة أستراليا: بليشكوفا تنضم إلى لائحة المودعين

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ملبورن (أ ف ب)

تواصل خروج المصنفات في الدور الثالث لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، باقصاء التشيكية كارولينا بليشكوفا الثانية السبت أمام الروسية أناستازيا بافليوتشنكوفا 7-6 (7-4) و7-6 (7-3).

فبعد اليابانية ناومي أوساكا الثالثة وحاملة اللقب والاميركية سيرينا وليامس الثامنة والمتوجة سبع مرات الجمعة، انضمت بليشكوفا الى اللائحة لتفشل مرة جديدة باحراز اول لقب كبير في مسيرتها.

وتبقى أفضل نتيجة لبليشكوفا في بطولات الغراند سلام نهائي فلاشينغ ميدوز عام 2016، علما بأنها بلغت نصف النهائي في البطولة الاسترالية العام الماضي.

قالت بافليوتشنكوفا (28 عاما) التي حققت فوزها الاول على بليشكوفا بعد 6 خسارات "لا أعرف ماذا أقول، بالطبع أنا سعيدة جدا، لكن لن أدرك ما حققت سوى في وقت لاحق".

تابعت الروسية التي بلغت ربع النهائي في 2017 و2019 "كان الامر مسليا وأنا استمتعت بذلك".

وكانت بليشكوفا (27 عاما) توجت باللقب الـ16 في مسيرتها الاحترافية في 12 الجاري في بريزبين، لكنها واجهت ضغط خصمتها طوال المباراة في ظروف حارة على الملعب الرئيس في ملبورن.

تبادلتا كسر الارسال في كل مجموعة، لكن بافليوتشنكوفا المصنفة 30 كانت الافضل في الشوطين الحاسمين.

أضافت بافليوتشنكوفا التي حسمت المباراة في ساعتين و25 دقيقة "أحب هذه الرياضة وهذا ما يحفزني. أقدر أكثر ما أملك الان. أنا متعطشة ومتحفزة، لذا آمل في تحقيق المزيد".

تابعت "أحب الحر، برغم ان الجميع يقول بأني قادمة من روسيا وأحب الطقس البارد، كلا أنا أكرهه!".

وتلتقي الروسية في الدور المقبل حاملة لقب 2016 الالمانية انجليك كيربر في محاولتها بلوغ الدور ربع النهائي للمرة الثالثة.

© 2020 AFP