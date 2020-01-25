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تونس: إلياس الفخفاخ يستثني حزبين من مشاورات تشكيل الحكومة

الرئيس التونسي قيس سعيّد ورئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ. © فرانس24.

أقصى رئيس الحكومة المكلف في تونس إلياس الفخفاخ حزبي "قلب تونس" و"الحزب الدستوري الحر" من مفاوضات تشكيل الحكومة، مبررا قراره بضرورة الاعتماد على الأحزاب القريبة من الثورة التونسية والملتزمة حسب تعبيره بتحقيق أهدافها. وتنطلق المشاورات الأسبوع القادم، موعد يعد الفخفاخ خلاله بإشراك حقيقي للسيدات والشباب. لكن وفي حال لم تتمتع الحكومة بثقة البرلمان، ستتوجه البلاد نحو انتخابات تشريعية مبكرة، سيناريو يبقى مستبعدا في الوقت الراهن.