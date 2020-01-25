فرنسا: أحزاب اليمين تندد باستخدام ماكرون "للهولوكست" في تصريحات حول حرب الجزائر

نددت أحزاب يمينية في فرنسا السبت بتصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي قال لصحافيين كانوا يرافقونه في رحلة العودة من إسرائيل، حيث شارك في إحياء ذكرى تحرير معسكر "أوشفيتز" النازي الخميس، إنه "لا شك في أن حرب الجزائر هي الأكثر مأساوية، فهي لا تزال ماثلة، وأعتقد أن لها تقريبا وضع المحرقة النازية".

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ندد اليمين وأقصى اليمين في فرنسا السبت بتصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون الذي قارن حرب الجزائر باعتراف الرئيس الراحل جاك شيراك بمسؤولية بلاده عن ترحيل اليهود أثناء الحرب العالمية الثانية.



وقال الرئيس الفرنسي إنه مقتنع بضرورة أن تراجع فرنسا ذاكرة حرب الجزائر (1954-1962) لإنهاء "نزاع الذاكرة" الذي "يعقد الأوضاع في فرنسا".

وأضاف ماكرون في حديث مع ثلاثة صحافيين "إنني واضح حيال التحديات التي تواجهني في ما يتعلق بالذاكرة، وهي تحديات سياسية. أعلم ذلك منذ حملتي الانتخابية. لا شك في أن حرب الجزائر هي الأكثر مأساوية، فهي لا تزال ماثلة، وأعتقد أن لها تقريبا وضع المحرقة النازية كما كان الأمر بالنسبة لشيراك في 1995".



وأثار ماكرون جدلا خلال حملته الانتخابية عام 2017 عندما اعتبر الاستعمار "جريمة ضد الإنسانية".

واعتبر زعيم النواب الجمهوريين في مجلس الشيوخ (يمين) برونو روتايو في تصريح لصحيفة " لوفيغارو " السبت أن "هذا غير لائق. فبعد اعتباره الاستعمار جريمة ضد الإنسانية، صار يخلط بين حرب الجزائر وأفظع إبادة في التاريخ البشري".

وأدان روتايو "الإهانة المزدوجة" في حق "الجنود الفرنسيين الذين حاربوا في شمال أفريقيا وتمت مقارنتهم بأسوأ الجلادين" وفي حق "ضحايا المحرقة النازية لأن هذا التشبيه غير المقبول يقلل من أهوالها".

Répétant l’expression de « crime contre l’humanité », Emmanuel Macron rapproche maintenant la guerre d’Algérie de la Shoah. Indécence absolue. Ces propos sont à la fois une folie pour l’histoire et la mémoire, et une bombe à retardement pour notre avenir. https://t.co/uI3NFoSD0C — Fx Bellamy (@fxbellamy) January 24, 2020

من جهته، كتب النائب في البرلمان الأوروبي عن حزب الجمهوريين فرانسوا كزافيي بيلامي على "تويتر" أن تصريحات ماكرون "غير لائقة تماما. هذه التصريحات في الآن ذاته حماقة في حق التاريخ والذاكرة وقنبلة موقوتة (تهدد) مستقبلنا".

أما رئيسة حزب "التجمع الوطني" (أقصى اليمن) مارين لوبان فاعتبرت أن "مقارنة المحرقة النازية بحرب الجزائر بذاءة"، معتبرة أن "إيمانويل ماكرون في تخبط تام".

Comparer la Shoah à la guerre d'Algérie est obscène. Emmanuel #Macron est en pleine dérive... MLPhttps://t.co/YajNNtoJrn — Marine Le Pen (@MLP_officiel) January 25, 2020

ومنذ بداية ولايته، تطرق الرئيس الفرنسي، الذي ولد بعد نهاية حرب الجزائر، مواضيع تاريخية حساسة.



وأشاد ماكرون بالجزائريين الذين حاربوا إلى جانب فرنسا وتطلق عليهم تسمية "حركى". كما أقر أن عالم الرياضيات المساند لاستقلال الجزائر موريس أودان الذي اختفى في 1957 "قتل تحت التعذيب".



وتأسف الرئيس الفرنسي، خلال وجوده في الطائرة في رحلة العودة من إسرائيل، حيث شارك في إحياء ذكرى تحرير معسكر "أوشفيتز" النازي الخميس في القدس، أن المؤرخين وحدهم تمكنوا حتى اليوم من العمل على الموضوع. وأضاف "لم نتحدث عن الموضوع، بل غيبناه. (...) ليس هناك عمل سياسي للذاكرة".



لكنه أكد في المقابل أنه لا يملك "إجابة" لتدارك ذلك.

فرانس 24/ أ ف ب