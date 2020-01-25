فيروس كورونا: 41 حالة وفاة و1287 إصابة مؤكدة في الصين وتسجيل إصابات جديدة في أستراليا وماليزيا

فرضت الصين السبت إجراءات جديدة للتشديد على الكشف عن حالات الإصابة المشتبهة بفيروس كورونا المستجد في القطارات والطائرات والحافلات، مع ارتفاع عدد الوفيات ليصل إلى 41 حالة وفاة و 1287 إصابة مؤكدة. وأغلقت السلطات السبت خمس مدن جديدة تعد نحو 56 مليون نسمة في محاولة للحد من انتشار المرض. وفي الخارج سجلت كل من أستراليا و ماليزيا ظهور أول حالة إصابة على أرضيهما.

إعلان اقرأ المزيد

أمرت الصين بفرض إجراءات على مستوى البلاد للكشف عن حالات الإصابة المشتبهة بفيروس كورونا المستجد على القطارات والطائرات والحافلات، مع ارتفاع عدد المصابين والوفيات.

وأفاد بيان لجنة الصحة الوطنية أنه سيتم وضع محطات للكشف عن الإصابات وسيتم نقل الركاب الذين يُشتبه بإصابتهم "فوراً" إلى مركز صحي.

وأمرت السلطات بتعقيم القطار أو الطائرة أو الحافلة بعد عزل الحالات المشتبهة.

41 حالة وفاة

ويوصي الأمر الهيئات المعنية بقطاع السفر أن تقدم تفاصيل بشأن الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالحالة المصابة، كأولئك الذين سافروا في العربة نفسها على سبيل المثال.

للمزيد- تهويل أم خطر قاتل؟ لنفهم فيروس كورونا الجديد الآتي من الصين

وأعلنت الحكومة السبت أن حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في الصين ارتفعت إلى 41، بعدما توفي 15 شخصًا في ووهان.

وارتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 1287، مقارنة بـ830 حالة تم تسجيلها قبل 24 ساعة. وتم تسجيل معظم الحالات والوفيات في هوبي.

عزل 56 مليون نسمة

أغلقت السلطات خمس مدن جديدة تعد نحو 56 مليون نسمة السبت في محاولة لاحتواء المرض ليشمل حظر السفر المفروض في مقاطعة هوبي وسط البلاد 18 مدينة.

ونشرت السلطات 450 موظفًا صحيًا عسكريًا، لدى بعضهم خبرة في مكافحة مرضي "سارس" أو "إيبولا" في مدينة ووهان، التي ظهر فيها الفيروس للمرة الأولى، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية السبت.

أستراليا

وفي خارج الصين، أكدت أستراليا السبت تسجيل أوّل إصابة على أراضيها بالفيروس.

وقالت السلطات الأستراليّة إنّ الشخص المصاب، وهو رجل لم تُكشف تفاصيل تتعلّق به، وصل إلى ملبورن قبل أسبوع آتيًا من مدينة ووهان، مركز الوباء.

وأوضح مسؤول الصحّة العامّة بريندان مورفي أنّ سلطات ولاية فكتوريا اتّبعت "البروتوكولات في شكل صارم، بما في ذلك عزل الشخص المصاب".

ماليزيا

كما أعلنت ماليزيا السبت عن أول ثلاث حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بها.

وقال وزير الصحة ذو الكفل أحمد إن المصابين الثلاثة لهم صلة بالرجل البالغ من العمر 66 عاما والذي أكدت السلطات الصحية في سنغافورة أن الاختبارات التي أجريت له بشأن الفيروس جاءت إيجابية.



فرانس24/أ ف ب/ رويترز