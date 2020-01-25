كرة السلة: أجواء احتفالية في أول مباراة من الدوري الأمريكي للمحترفين تقام بالعاصمة الفرنسية

بحضور نجمي نادي باريس سان جرمان نيمار ومبابي، نظمت أول مباراة من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، والتي فاز فيها باكس على تشارلوت هورنتس 116- 103، وهي مباراة برز فيها اسم لاعب باكس اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، الذي قدم لوحات كروية نالت إعجاب الجماهير الباريسية الحاضرة.

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كان الجمهور الباريسي مساء الجمعة على موعد مع لوحات فنية في كرة السلة من توقيع النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، الذي قاد ميلووكي باكس إلى الفوز على تشارلوت هورنتس 116-103، في أول مباراة تقام في العاصمة الفرنسية ضمن دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.



وجاءت أجواء المباراة احتفالية، بحضور العديد من نجوم الرياضة على غرار مهاجمي نادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم البرازيلي نيمار وكيليان مبابي، بطل الجودو تيدي رينر ونجم كرة السلة الأمريكي كريم عبد الجبارت المتوج مع "باكس" بلقب الدوري في 1971.



وقال الأسطورة مايكل جوردان، رئيس هورنتس الحالي والذي ساهم بنشر اللعبة عالميا: "أنا سعيد لأني كنت جزءا من ذلك، لكن أعتقد أنها ستكبر أكثر بسبب الشغف تجاه رياضة كرة السلة".



وكان "باكس" بطيئا في الشوط الأول وتخلف 55-50 أمام هورنتس قبل أن يعادل النتجية في نهاية الربع الثالث يانيس، أفضل لاعب في الدوري، الذي فرض نفسه بكراته الساحقة تحت السلة، فأنهى المباراة برصيد 30 نقطة و16 متابعة.



في المقابل، كان الشاب ماليك مونك الأفضل لدى هورنتس مع 31 نقطة.



ورأى يانيس أن الأجواء في ملعب "أكور أوتيل أرينا" كانت "رائعة"، مضيفا "شعرت وكأننا نلعب على أرضنا".



ويتصدر باكس ترتيب الدوري بـ40 فوزا و6 خسارات، وقد حقق فوزه الثامن تواليا، فيما يحتل تشارلوت هورنتس المراكز الدنيا في المنطقة الشرقية.

فرانس24/ أ ف ب