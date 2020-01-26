ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال شرق تركيا إلى 31 قتيلا وأكثر من ألف مصاب

عمال الإنقاذ يبحثون عن ناجين إثر زلزال في إيلازيج، تركيا، 25 يناير ، 2020.

أعلنت السلطات التركية الأحد ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب شرق البلاد الجمعة إلى 31 قتيلا على الأقل. وارتفع عدد المصابين إلى 1607 أشخاص، ويواصل رجال الإنقاذ صباح الأحد البحث عن ناجين عالقين تحت الأنقاض في وسط مدينة إلازيغ. ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 6,8 درجات مساء الجمعة في محافظة إلازيغ شرق تلاكيا.

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أفادت هيئة إدارة الطوارئ والكوارث الحكومية بالتعاون مع السلطات التركية الأحد بأن حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق البلاد الجمعة ارتفعت إلى 31 قتيلا على الأقل. وأضافت الهيئة أن عدد الجرحى في محافظتي إلازيغ وملاطية بلغ 1607 أشخاص.

ووقع الزلزال الذي حدد المركز الأمريكية للجيوفيزياء قوته بـ6,8 درجات مساء الجمعة في محافظة إلازيغ وشعر به سكان الدول المجاورة.

ويواصل رجال الإنقاذ صباح الأحد البحث عن ناجين عالقين تحت الأنقاض في وسط مدينة إلازيغ، كما ذكر مراسل لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت الهيئة التركية نفسها إنه تم العثور على 45 شخصا أحياء تحت الأنقاض منذ الجمعة.

وأوضح المصدر نفسه أن حوالى ثمانين مبنى انهار في إلازيغ وملاطية وأصيب 645 مسكنا بأضرار جسيمة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تفقد السبت المحافظتين المنكوبتين حيث أكد أن "الإجراءات اللازمة ستتخذ فورا (...) حتى لا يبقى أحد بلا مسكن".

فرانس24/ أ ف ب