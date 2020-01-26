مخاوف من اتباع الإمارات "النموذج الصيني" في الرقابة على الإنترنت

تعتبر الإمارات من الدول الخليجية الرائدة في مجال استخدام التكنولوجيات الجديدة والذكاء الاصطناعي والاستثمار فيها. إلا أن الإجراءات التي تتخذها أبوظبي فيما يخص حظر تطبيقات وفرض تعليمات لاستخدام الإنترنت، جعلها تصنف من قبل منظمات حقوقية في المراتب الأخيرة بالنسبة لحرية الشبكة العنكبوتية، فيما اعتبر باحثون في الأمن السيبراني أنها تتجه إلى "النموذج الصيني من التسلط الرقمي".

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تستثمر دولة الإمارات على نطاق واسع في التكنولوجيات الجديدة والذكاء الاصطناعي، لكن الجدل الذي أثاره تطبيق للمراسلة مؤخرا أبرز المراقبة المشددة للإنترنت في البلاد.



وتطمح الدولة الخليجية التي استثمرت المليارات في التكنولوجيات الحديثة في إطار "رؤية 2021" إلى "تعزيز جودة توفير الكهرباء والاتصالات لتصبح الدولة في مقدمة الدول في الخدمات الذكية".



وتستضيف دبي التي تعد "أذكى" مدينة في الشرق الأوسط، وفقا لتصنيف مرصد المدن الذكية، المكاتب الإقليمية لعدد من مجموعات الإنترنت العملاقة مثل غوغل ويوتيوب، ويمكن الوصول إلى معظم الخدمات العامة عبر الإنترنت.



وتعرض اللافتات الدعائية في شوارع المدينة حول "إكسبو 2020" الذي تستضيفه الإمارة صورا لرجال آليين ورجال فضاء.

تطبيق توتوك بدل واتساب

لكن بالنسبة لملايين من المقيمن الأجانب، فإن إجراء مكالمات عبر تطبيق "واتساب" أو "سكايب" مع عائلاتهم خارج الإمارات ليس أمرا بسيطا. فالمكالمات المجانية عبر الإنترنت المنتشرة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، ما زالت محظورة في الإمارات.

ويقول عامل باكستاني في دبي "لأتمكن من الاتصال بأسرتي أقوم كل شهر بشراء هذه البطاقة". ويعرض العامل البطاقة التي تحتوي على رمز وصول لشبكة خاصة افتراضية (في بي إن)، وهو نظام يسمح بالالتفاف على الحجب.



ومن أجل تجنب هذا "الصداع"، اختار آخرون اللجوء إلى تطبيق "توتوك" الذي صممته شركة إماراتية للتواصل مع عائلاتهم.



ويؤكد عامل مصري أنه يفضل استخدام هذا التطبيق للتواصل مع زوجته وبناته اللواتي بقين في بلاده، موضحا "أستخدم توتوك لأنه التطبيق الوحيد الذي تعمل فيه مكالمات الفيديو بشكل صحيح".

على الطريقة الصينية؟



وشهد "توتوك" رواجا سريعا في الشرق الأوسط، حيث تفرض عدة دول قيودا، أو حتى تمنع غالبية خدمات الاتصال عبر تطبيقات مثل واتساب.



لكن منصتي "آبل" و"غوغل" أزالتا التطبيق بعد نشر صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريرا يتهم أجهزة الاستخبارات الإماراتية بإمكانية الوصول المباشر إلى الرسائل والمحادثات عبر الفيديو، أو حتى إلى البيانات المتعلقة بالموقع الجغرافي لحامل الهاتف، إضافة إلى النفاذ لكاميرات الهواتف والميكروفونات.



وفي يناير/كانون الثاني، أعلن القيمون على التطبيق إدراجه مجددا على "غوغل بلاي ستور" بعد سلسلة من "التحديثات" الخاصة بالتطبيق، بالأخص آلية أكثر وضوحا تتيح للمستخدمين السماح بنفاذ التطبيق إلى بياناتهم ولوائح الأرقام الهاتفية.



ولا يزال "توتوك" غير متوافر على "آبل ستور".



ويرى الباحث في مختبر سيتزن لاب المتخصص في الأمن السيبراني بيل مارزاك أن شركة "آبل" تعد "أكثر "احتراما لخصوصية العملاء". ويشير مارزاك إلى أن قضية توتوك "فريدة" من نوعها "لأنهم يحاولون تطوير هذا التطبيق الذي تم تصميمه ليستخدمه ملايين الأشخاص في العالم".



ويوضح "على حد علمي، هذه الحالة الوحيدة التي يوجد فيها تطبيق للمراسلة تم تطويره من قبل جهة استخباراتية". ويرى مارزاك أن الإمارات قد تتجه نحو ما وصفه بـ"النموذج الصيني" من التسلط الرقمي المتمثل في الرغبة لأن تصبح قوة في مجال التكنولوجيا ولكن تستخدمها أيضا كأداة للمراقبة والسيطرة.



من جهتها، أكدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات أنها "علمت مؤخرا بالمخاوف" المتعلقة بخدمات الاتصال عبر الإنترنت، لكن نفت الاتهامات.



وأضافت الهيئة في رسالة إلكترونية أن لوائح الاتصالات في الإمارات "تحظر الاختراق غير القانوني والمراقبة الجماعية بأي شكل من الأشكال".

"إنترنت الإمارات غير حر"



تصنف منظمة "فريدوم هاوس" غير الحكومية الأمريكية الإنترنت في الإمارات بـ"غير الحر"، مشيرة إلى وجود "قيود ورقابة ومراقبة" على الشبكة العنكبوتية بسبب "روابط وثيقة بين الحكومة وشركات الاتصالات".



ورأت منسقة الأبحاث في فريدوم هاوس إيمي سليبويتز أن "الإمارات تمارس درجة عالية من القيود والمراقبة عبر الإنترنت". مضيفة "يجب أن يتمتعوا بشفافية أكبر بشأن فرض قيود على المحتوى والكف عن استهداف منتقدي الحكومة".



ويحظر القانون الإماراتي استخدام الإنترنت بهدف "التخطيط أو التنظيم أو الترويج أو الدعوة لمظاهرات أو مسيرات" أو "التحريض على الدخول إلى غير دين الإسلام" أو "الدعوة إلى اعتناق أو ترويج المبادئ الهدامة مثل المثلية الجنسية أو الشذوذ الجنسي".



وفي منطقة تعصف فيها الاضطرابات السياسية، خاصة منذ احتجاجات 2011 التي تعرف باسم "الربيع العربي"، تتبنى أبوظبي وحليفتها السعودية خطابا يدعو إلى "الاستقرار".



وفي كانون الأول/ديسمبر 2018، أيدت محكمة إماراتية حبس الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور لمدة عشر سنوات على خلفية انتقاده السلطات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

فرانس 24/ أ ف ب