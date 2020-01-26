العراق: سقوط ثلاثة صواريخ داخل مقر السفارة الأمريكية في بغداد

أعلنت مصادر أمنية عراقية أن ثلاثة صواريخ من أصل خمسة استهدفت مساء الأحد المنطقة الخضراء وسط بغداد، قد سقطت داخل مقر السفارة الأمريكية مباشرة، وأصاب أحدها المطعم في وقت العشاء.

إعلان اقرأ المزيد

سقطت ثلاثة صواريخ من أصل خمسة استهدفت مساء الأحد المنطقة الخضراء وسط بغداد، داخل مقر السفارة الأمريكية مباشرة، وأصاب أحدها المطعم في وقت العشاء، بحسب ما أكد مصدر أمني.



وكانت السلطات الأمنية العراقية أشارت في وقت سابق إلى عدم تسجيل إصابات.

وتعرضت البعثة الدبلوماسية الأمريكية لهجمات صاروخية عدة خلال الأشهر الأخيرة، لكن هجوم الأحد، وهو الثاني خلال أسبوع، كان في وقت أبكر من المعتاد.

ورغم أن هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها عن إصابة مباشرة، قال مسؤول أمريكي إن الصواريخ التي استهدفت السفارة الأمريكية في 21 يناير/كانون الثاني "سقطت قرب منزل نائب السفير".



ودان رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي في بيان "سقوط عدد من صواريخ كاتيوشا داخل حرم السفارة الأمريكية". وأضاف "إننا نستهجن استمرار هذه الأعمال المدانة والخارجة عن القانون والتي تضعف الدولة وتمس بسيادتها وبحرمة البعثات الدبلوماسية الموجودة على أرضها".



ووصف عبد المهدي إطلاق الصواريخ بأنه "تصرف انفرادي لا مسؤول"، والذي "قد يجر العراق ليكون ساحة حرب، خصوصا في وقت بدأت فيه الحكومة بإجراءات تنفيذ قرار مجلس النواب بانسحاب القوات الأجنبية من البلاد".



وكان البرلمان العراقي عقد جلسة في الخامس من يناير/كانون الثاني صوت فيها على تفويض الحكومة إنهاء تواجد القوات الأجنبية في البلاد، بما في ذلك نحو 5200 جندي أمريكي.





فرانس 24/ أ ف ب