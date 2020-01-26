العراق: مواجهات جديدة بين المحتجين وقوات الأمن التي استخدمت الرصاص الحي

طلاب الجامعات العراقية يحملون علما ضخما خلال الاحتجاجات المستمرة المناهضة للحكومة في بغداد، 26 كانون الثاني/يناير 2020.

بعد مقتل أربعة محتجين السبت، استخدمت قوات الأمن العراقية الأحد الرصاص الحي لتفريق متظاهرين في العاصمة وجنوب البلاد لليوم الثاني على التوالي، ما أثار مواجهات عنيفة مع المحتجين العازمين على مواصلة حراكهم.

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لليوم التالي على التوالي، استخدمت قوات الأمن العراقية الأحد الرصاص الحي بهدف تفريق المتظاهرين في بغداد وجنوب البلاد، وسط تزايد المخاوف من سيناريو فض قوات الأمن للاعتصامات بالقوة مما قد يؤدي إلى سقوط العديد من الضحايا في الاحتجاجات المستمرة منذ أربعة أشهر.

وبعد مقتل أربعة متظاهرين السبت، وقعت الأحد مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمحتجين العازمين على مواصلة حراكهم، وعاد المحتجون بأعداد كبيرة خلال المساء وصباح الأحد، وحاولت قوات الأمن تفريقهم مجددا.

وأعادت السلطات السبت فتح ساحات وشوارع في بغداد ومدن جنوبية بحسب ما أفاد مراسلو وكالة الأنباء الفرنسية وأكّدته الحكومة.

الرصاص الحي أمام الحجارة

وفي العاصمة، استخدمت القوات الأمنية الرصاص الحي في محاولة لتفريق تجمعات صغيرة في ساحتي الخلاني والوثبة، القريبتين من معسكر الاحتجاج المركزي في ساحة التحرير وسط العاصمة، بحسب مصدر في الشرطة. وقال المصدر إن 17 متظاهرا على الأقل أصيبوا بجروح، بينهم ستة بأعيرة نارية.

من جهتهم، رشق المتظاهرون الشباب قوات مكافحة الشغب بالحجارة وألقوا زجاجات المولوتوف عليها.

وفي الناصرية جنوبا، استخدمت قوات الأمن الرصاص الحي أيضا، لكن لم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات.

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وتجمع المتظاهرون هناك بأعداد كبيرة بعدما أعادت الشرطة فتح الشوارع الرئيسية في المدينة وتلك المؤدية إلى ساحة الحبوبي المركزية.

ويشهد العراق منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي حركة احتجاجات مطلبية، تراجعت في الآونة الأخيرة بعدما اغتالت الولايات المتحدة بطائرة مسيّرة مطلع كانون الثاني/يناير الحالي قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس قرب بغداد، ما أثار موجة غضب لدى فئات واسعة من العراقيين.

ويدعو المتظاهرون إلى إجراء انتخابات مبكرة بموجب قانون انتخابي جديد، ورئيس وزراء مستقل ومساءلة المسؤولين الفاسدين وأولئك الذين أمروا باستخدام العنف ضد المتظاهرين.

فرانس24/ أ ف ب