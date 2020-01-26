اللاعبة التونسية أنس جابر أول عربية تبلغ ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب

أنس جبور تحتفل بفوزها على الصينية تشيانغ وانج خلال بطولة أستراليا المفتوحة - الدور الرابع - ملبورن بارك، ملبورن، أستراليا، 26 يناير/ كانون الثاني 2020

باتت التونسية أنس جابر أول لاعبة عربية تبلغ ربع نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب ضمن الغراند سلام بفوزها الأحد على اللاعبة الصينية وانغ كيانغ في بطولة أستراليا المفتوحة المقامة في ملبورن.

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ابتسم الحظ الأحد للاعبة كرة المضرب التونسية أنس جابر، ففازت على اللاعبة الصينية وانغ كيانغ 7-6 (7-4) و6-1 لتصبح أول لاعبة عربية تبلغ ربع نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب ضمن الغراند سلام ضمن بطولة أستراليا المفتوحة في ملبورن.

وتابعت جابر بالتالي عروضها القوية في هذه البطولة بعد ان تغلبت على الدنماركية كارولاين فوزنياكي المصنفة اولى عالميا سابقا في اخر مباراة رسمية للاخيرة قبل اعتزالها في الدور السابق. وسبق لها ان فازت ايضا على البريطانية جوهانا كونتا في الدور الاول والفرنسية كارولين غارسيا في الثاني.

"الأمر لا يصدق"

وقالت جابر "أنا ارتجف، الأمر لا يصدق، لا استطيع وصف المشاعر التي تختلجني".

وعلى الرغم من تخلفها 1-4 في المجموعة الاولى نجحت جابر في ادراك التعادل لتفرض جولة فاصلة حسمتها في صالحها علما بان اللاعبة الصينية حصلت على كرة الحسم في هذه المجموعة على ارسال جابر في الشوط التاسع لكن الاخيرة نجحت في انقاذ الموقف.

وتعادلت الارقام في الجولة الفاصلة 4-4 قبل ان تفوز جابر بالنقاط الثلاث التالية وتحمسها في صالحها.

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واعتبرت جابر بان حسمها هذه المجموعة كان مفتاح فوزها في المباراة "لم استسلم في المجموعة الاولى وكنت ادرك بان الجولة الفاصلة ستكون في غاية الاهمية بالنسبة الي. انا سعيدة جدا للطريقة التي لعبت فيها اليوم لا سيما في المجموعة الثانية"

ودانت السيطرة لجابر في المجموعة الثانية حيث تقدمت 5-صفر قبل ان تحسم المباراة 6-1 على حساب الصينية المصنفة اولى في بلادها.

وتلتقي جابر في الدور التالي مع الاميركية صوفيا كينن الفائزة على مواطنتها المراهقة كوكو غوف 6-7 (5-7) و6-3 و6-صفر.

وستكون المباراة ثأرية لجابر في مواجهة كينن بعد ان خسرت امامها في دورة هوبارت الاسترالية العام الماضي وانسحبت امامها في مايوركا الاسبانية.



فرانس24/ أ ف ب