بطولة استراليا: تأهل صعب للاسترالية بارتي المصنفة اولى

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ملبورن (أ ف ب)

احتاجت الاسترالية اشلي بارتي المصنفة اولى الى ثلاث مجموعات لتخطي منافستها الاميركية اليسون ريسكه 6-3 و1-6 و6-4 وبلوغ الدور ربع النهائي من بطولة استراليا المفتوحة لكرة المضرب، اولى البطولات الاربع الكبرى ضمن الغراند سلام الاحد في ملبورن.

وتلتقي بارتي في الدور التالي مع التشيكية بترا كفيتوفا بطلة ويمبلدون مرتين علما بانها كانت منافستها في ربع النهائي لهذه البطولة العام الماضي ايضا عندما تفوقت التشيكية.

وتسعى بارتي التي توجت بطلة في رولان غاروس الفرنسية العام الماضي، لكي تكون اول استرالية تفوز باللقب منذ مواطنتها كريستين أونيل عام 1978.

وحسمت بارتي المجموعة الاولى في سهولة، لكن مستواها تراجع فجأة في الثانية وخسرت ارسالها في الشوط الثاني ثم مرة جديدة لتخسرها 1-6.

وقالت بارتي عن شعورها بعد خسارتها المجموعة الثانية "كان يتعين علي الصمود وان امنح نفسي الفرصة".

© 2020 AFP