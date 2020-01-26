بطولة استراليا: ديوكوفيتش بسهولة الى ربع النهائي

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ملبورن (أ ف ب)

واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش حامل اللقب زحفه نحو المباراة النهائية لبطولة استراليا المفتوحة في كرة المضرب اولى البطولات الاربع الكبرى ضمن الغراند سلام بفوزه السهل على الارجنتيني دييغو شفارتسمان 6-3 و6-4 و6-4 الاحد في ملبورن.

وهي المرة السادسة والاربعون التي يبلغ فيها الصربي الدور ربع النهائي في البطولات الاربع الكبرى والحادية عشرة في استراليا حيث يسعى الى التتويج بلقبه الثامن.

وقال ديوكوفيتش "دييغو لاعب جيد جدا. كنت ادرك بانني لا استطيع ان امنحه الوقت لكي يتحكم بالايقاع وحاولت اجباره على الصعود الى الشبكة من وقت الى اخر".

ويلتقي ديوكوفيتش في الدور التالي مع الكندي العملاق ميلوش راونيتش.

واعتبر ديوكوفيتش بان مواجهة الكندي لن تكون سهلة بقوله "الامر سيكون مختلفا في مواجهة راونيتش. فهو أحد اطول واقوى اللاعبين ويتمتع بارسالات قوية جدا. يتعين علي ان اكون جاهزا لكي ارد ارسالاته الصاروخية".

ولم يخسر راونيتش اي مجموعة حتى الان ونجح في اقصاء اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في الدور الثالث. لكن ديوكوفيتش فاز في مبارياته التسع التي جمعته بالكندي حتى الان.

© 2020 AFP