بطولة استراليا: فيدرر الى ربع النهائي

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ملبورن (أ ف ب)

بلغ السويسري المخضرم روجيه فيدرر الدور ربع النهائي من بطولة استراليا المفتوحة لكرة المضرب، اولى البطولات الاربع الكبرى ضمن الغراند سلام بفوزه على المجري مارتون فوسكوفيتش 4-6 و6-1 و6-2 و6-2 الاحد في ملبورن.

وهي المرة الخامسة عشرة التي يبلغ فيها فيدرر هذا الدور في البطولة الاسترالية حيث سيلتقي الاميركي المغمور تينيس ساندغرن الفائز على الايطالي فابيو فونينيني 7-6 (7-5) و7-5 و6-7 (2-7) و6-4.

ويسعى فيدرر الى التتويج بالبطولة الاسترالية المفتوحة للمرة السابعة في مسيرته وتعزيز رقمه القياسي في عدد البطولات الكبرى ورفعه الى 21 لقبا.

وقال فيدرر "البداية كانت صعبة، لان مارتن لعب بطريقة جيدة. اما بالنسبة الي، فقد افتقدت الى بعض الثقة من الجزء الخلفي للملعب بعد مباراتي مع ميلمان (فاز بها بعد جولة فاصلة في المجموعة الخامسة). لكني استعدت ايقاعي اعتبارا من المجموعة الثانية وسارت الامور جيدا بعد ذلك".

© 2020 AFP