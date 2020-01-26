بطولة فرنسا: ثنائية نيمار تبعد سان جرمان 10 نقاط في الصدارة

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باريس (أ ف ب)

ابتعد باريس سان جرمان بفارق 10 نقاط عن منافسه المباشر مرسيليا بفوزه على مضيفه ليل 2-صفر سجلهما نجمه البرازيلي نيمار في ختام المرحلة الحادية والعشرين من بطولة فرنسا لكرة القدم الاحد.

ورفع فريق العاصمة الفرنسية رصيده الى 52 نقطة مقابل 42 لمرسيليا الذي سقط في فخ التعادل السلبي على ملعبه ضد انجيه في افتتاح المرحلة الجمعة.

وتابع نيمار تألقه في الاونة الاخيرة وافتتح التسجيل بعد هدف رائع عندما تلقى الكرة على مشارف المنطقة وسددها لولبية بعيدا عن متناول حارس ليل (28) قبل ان يعزز تقدم فريقه من ركلة جزاء (51) رافعا رصيده الى 13 هدفا هذا الموسم ليتقاسم المركز الثاني في صدارة ترتيب الهدافين مع زميله كيليان مبابي، بفارق هدف واحد عن مهاجم موناك وسام بن يدر.

ونجح نيمار بالتالي في تسجيل هدف على الاقل في مبارياته السابعة الاخيرة تواليا وهي المرة الاولى التي يحقق فيها هذا الانجاز منذ انتقاله الى سان جرمان صيف عام 2017.

وكونه من انصار لعبة كرة السلة واحد الاصدقاء المقربين من النجم الاميركي كوبي براينت الذي لقي حتفه في حادثة تحطم طائرته الهليكوبتر، القى النجم البرازيلي التحية لبراينت من خلال الاشارة باصبعه الى الرقم 24 الذي كان يرتديه كوبي بعد تسجيله.

وقال نيمار "انا سعيد للغاية، سعيد لمساعدة الفريق للعب بهذه الطريقة، تسجيل الاهداف والقيام بتمريرات حاسمة. كل تركيزي منصب على باريس سان جرمان هذا الموسم واعتقد باننا نستطيع تحقيق امور كبيرة".

واضاف "اعتقد باني في افضل حالة بدنية لي".

- ليون يكرم وفادة تولوز -

وأكرم ليون وفادة ضيفه تولوز بثلاثية نظيفة.

وحسم ليون الشوط الاول بهدف لمهاجمه الدولي العاجي ماكسويل كورنيه (29)، قبل أن يهز شباك ضيوفه بهدفين في الثاني عبر موسى ديمبيلي (71) والوافد حديثا من فياريال الاسباني الدولي الكاميروني كارل توكو إيكامبي (77).

وهو الفوز الثاني تواليا لليون والتاسع هذا الموسم فارتقى الى المركز الخامس بفارق الاهداف امام نانت الذي خسر امام ضيفه بوردو صفر-1، فيما مني تولوز بخسارته الحادية عشرة على التوالي والخامسة عشرة هذا الموسم فبقي في المركز الاخير برصيد 12 نقطة.

وواصل ليون بقيادة مدربه رودي غارسيا انتصاراته المتتالية في جميع المباريات التي خاضها في العام الجديد والتي رفعها الى ستة حيث تغلب على مضيفيه بورغ بيروناس 7-صفر ونانت 4-3 في طريقه الى ثمن نهائي مسابقة كأس فرنسا، وعلى ضيفيه بريست 3-1 وليل 4-3 بركلات الترجيح (التعادل 2-2 في الوقتين الاصلي والاضافي) في طريقه الى المباراة النهائية لمسابقة كأس الرابطة، ومضيفه بوردو 2-1 وضيفه تولوز 3-صفر في الدوري.

ويحل ليون ضيفا على نيس مرتين الأسبوع المقبل، الأولى الخميس في ثمن نهائي مسابقة الكأس والثانية الأحد المقبل في المرحلة الثانية والعشرين.

- تكريم سالا -

وعلى ملعب "لابوجوار" في نانت، وضع بوردو حدا لهزائمه المتتالية بفوز قاتل على مضيفه نانت بهدف وحيد سجله جيمي برايان في الدقيقة 86.

ولعب نانت بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 54 اثر طرد لاعب وسطه البرازيلي اندري جيروتو لتلقيه الانذار الثاني.

وهو الفوز الاول لبوردو بعد اربع هزائم متتالية والثامن هذا الموسم فصعد الى المركز العاشر برصيد 29 نقطة، فيما تجمد رصيد نانت عند 32 نقطة وتراجع الى المركز السادس بخسارته التاسعة هذا الموسم.

وقبل انطلاق المباراة قام نادي نانت وجماهيره التي ملأت جنبات الملعب عن آخرها، بتكريم لاعبه الارجنتيني السابق إيميليانو سالا بمناسبة مرور عام على وفاته من خلال نشر صورة كبيرة للاعب على دائرة منتصف الملعب خلال فترة الاحماء، بالاضافة الى عرض صور للمهاجم عبر شاشات عملاقة في الملعب.

كما قامت الجماهير بنشر لافتات كبيرة عليها صورا لسالا ولاعب الفريق السابق مدرب المنتخب الفرنسي هنري ميشال ونجوم سابقين للفريق وافتهم المنية مع "تيفو" بعبارة "ستظلون خالدين في ذاكرتنا الجماعية".

وقضى سالا في مطلع العام الماضي، لدى تحطم طائرة صغيرة كان على متنها، في طريقه من فرنسا الى ويلز بعد انتقاله من نادي نانت الى كارديف سيتي.

في رحلة الانتقال بين المدينتين، تحطمت الطائرة التي كان يقودها الطيار ديفيد إيبوتسون في بحر المانش، قبل ان يتم بعد أيام العثور على جثة اللاعب، بينما بقي مصير الطيار مجهولا.

بور-ز ر-م م-ر م

© 2020 AFP