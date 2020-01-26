بطولة فرنسا: ليون يكرم وفادة تولوز

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باريس (أ ف ب)

أكرم ليون وفادة ضيفه تولوز بثلاثية نظيفة الأحد في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الفرنسي في كرة القدم.

وحسم ليون الشوط الاول بهدف لمهاجمه الدولي العاجي ماكسويل كورنيه (29)، قبل أن يهز شباك ضيوفه بهدفين في الثاني عبر موسى ديمبيلي (71) والوافد حديثا من فياريال الاسباني الدولي الكاميروني كارل توكو إيكامبي (77).

وهو الفوز الثاني تواليا لليون والتاسع هذا الموسم فارتقى الى المركز الخامس مؤقتا بفارق الاهداف امام نانت الذي يستضيف بوردو لاحقا، فيما مني تولوز بخسارته الحادية عشرة على التوالي والخامسة عشرة هذا الموسم فبقي في المركز الاخير برصيد 12 نقطة.

وواصل ليون بقيادة مدربه رودي غارسيا انتصاراته المتتالية في جميع المباريات التي خاضها في العام الجديد والتي رفعها الى ستة حيث تغلب على مضيفيه بورغ بيروناس 7-صفر ونانت 4-3 في طريقه الى ثمن نهائي مسابقة كأس فرنسا، وعلى ضيفيه بريست 3-1 وليل 4-3 بركلات الترجيح (التعادل 2-2 في الوقتين الاصلي والاضافي) في طريقه الى المباراة النهائية لمسابقة كأس الرابطة، ومضيفه بوردو 2-1 وضيفه تولوز 3-صفر في الدوري.

ويحل ليون ضيفا على نيس مرتين الأسبوع المقبل، الأولى الخميس في ثمن نهائي مسابقة الكأس والثانية الأحد المقبل في المرحلة الثانية والعشرين.

ويلعب لاحقا أيضا ليل مع ضيفه باريس سان جرمان المتصدر في قمة وختام المرحلة.

© 2020 AFP