مالي: مصرع 20 جنديا على الأقل في هجوم واسع نسب للجهاديين

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أعلن الجيش المالي في حصيلة مؤقتة مصرع 20 جنديا وجرح خمسة آخرين، إثر هجوم واسع نسب إلى الجهاديين، على معسكر في قرية سوكولو وسط البلاد صباح الأحد. وتقع هذه المنطقة قرب بؤر نشاط الجماعات الجهادية المرتبطة بتنظيم القاعدة.

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قتل 20 جنديا ماليا وجرح خمسة آخرون في هجوم واسع نسب إلى الجهاديين، واستهدف معسكرا للجيش في سوكولو وسط البلاد صباح الأحد، وفق حصيلة غير نهائية أعلنها الجيش.

Les FAMa rendent les honneurs militaires funèbres aux personnels qui ont trouvé la mort, lors de l'attaque de Sokolo.

Les 20 corps ont été enterrés cet apres midi, le 26 janvier 2029 à Sokolo. pic.twitter.com/g5x3ap0lth — Forces Armées Maliennes (@FAMa_DIRPA) January 26, 2020

وكان الجيش المالي قال في وقت سابق على تويتر إن "الموقع تحت سيطرة القوات المسلحة المالية. يجري تمشيط المكان، وتحلق طائرة عسكرية مالية في الأجواء. الحصيلة الأولية تشمل 19 قتيلا و5 جرحى إضافة إلى سرقة معدات وتضرر أخرى".

وتقع قرية سوكولو بالقرب من بلدة نيونو، قرب مدينة سيغو (وسط)، حيث تنشط جماعات جهادية مرتبطة بتنظيم القاعدة. وسوكولو هي آخر بلدة في مالي قبل الحدود مع موريتانيا.

Le poste est sous contrôle #FAMa. Le ratissage en cours L'avion militaire malienne sur zone.

Le bilan provisoire est de 19 morts 5 blessés du matériel endommagé et ou emporté. pic.twitter.com/9Qz5NflVor — Forces Armées Maliennes (@FAMa_DIRPA) January 26, 2020

وقال أحد سكان سوكولو بابا غاكو إن "عدد المهاجمين تجاوز المئة. حملوا قتلاهم معهم" مضيفا "لقد جاؤوا الساعة الخامسة صباحا (بالتوقيتين المحلي وغرينيتش)... وتوقف إطلاق النار الساعة السابعة".

ووفقا لشاهد العيان "أخذ (المعتدون) كل سيارات وأسلحة الجيش" التي كانت في المعسكر. وأكد مصدر أجنبي إنه "تم السطو على تسع سيارات عسكرية على الأقل".

هذا، وصرح ممثل محلي منتخب رفض ذكر اسمه لأسباب أمنية أن "جميع العسكريين ينتمون إلى الدرك". وأضاف أن المعتدين "جاؤوا في دراجات نارية وكانوا مدججين بالسلاح. دخلوا المعسكر واستولوا على معدات كثيرة".

وذكر مصدر محلي يعمل في المجال الإنساني، تمكن من دخول المعسكر عقب مغادرة المهاجمين، أن "الفوضى سادت المكان". وأضاف "أحصينا داخل المعسكر 15 جثة على الأقل لعسكريين. سرقت كل المعدات العسكرية، وشعرنا أن المهاجمين كانوا يعرفون ما يفعلون".



واستقدمت تعزيزات من بلدة ديابالي التي تبعد حوالي عشرة كيلومترات، وفق مصدر عسكري مالي.





فرانس 24/ أ ف ب