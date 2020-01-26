فيروس كورونا في الصين: 54 حالة وفاة وأكثر من ألف مصاب والولايات المتحدة تجلي رعاياها من البلاد

يتم فحص درجة حرارة الحضور قبيل مؤتمر صحفي حول تفشي فيروس كورونا الجديد في بكين، الصين، 26 يناير/ كانون الثاني 2020

ارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في الصين إلى 54 بعد إعلان السلطات في مقاطعة هوباي عن 13 حالة وفاة إضافيّة و323 إصابة جديدة مؤكّدة، ليصل عدد المصابين على مستوى البلاد إلى 1610. وأعلنت الولايات المتحدة الأحد تنظيمها رحلة جوية لإجلاء موظفيا الدبلوماسيين وغيرهم من رعاياها الأمريكيين من مدينة ووهان الصينية، بؤرة وباء كورونا.

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ارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في الصين إلى 54 بعد إعلان السلطات في مقاطعة هوباي عن 13 حالة وفاة إضافيّة و323 إصابة جديدة مؤكّدة.

ومع هذه الأرقام الجديدة الواردة من هوباي، بؤرة الوباء، يرتفع عدد الإصابات المؤكّدة على مستوى البلاد إلى 1610 بناءً على الأرقام التي كانت الحكومة المركزيّة نشرتها في وقت سابق.

كما سُجّلت حالة الوفاة الأولى في مدينة شنغهاي الصينيّة جرّاء كورونا. وذكر بيان لحكومة شنغهاي أنّ الضحيّة رجل يبلغ من العمر 88 عامًا وكان يعاني أصلاً مشكلات صحية. وأضاف البيان أنّه تمّ حتّى الآن تأكيد 40 حالة إصابة في المدينة.

وبدءاً من الإثنين، لن تتمكّن وكالات السفر الصينيّة من بيع حجوزات فنادق أو تنظيم رحلات جماعيّة، وفق ما أعلن التلفزيون الصيني.

الولايات المتحدة تجلي رعاياها

وأعلنت الولايات المتّحدة الأحد أنّها تعكف على تنظيم رحلة جوّية لإجلاء موظّفيها الدبلوماسيين وسواهم من الرعايا الأمريكيين في مدينة ووهان الصينيّة.

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وقالت وزارة الخارجيّة الأمريكيّة في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الأمريكيين في الصين، إن الرحلة ستُغادر الثلاثاء من ووهان إلى سان فرانسيسكو.

وأضافت أنّ "الأماكن محدودة جدًّا، وإذا لم يكُن ممكنًا نقل الجميع، فستكون الأولويّة للأشخاص الأكثر عرضة" لخطر الفيروس.

فرنسا تنوي إجلاء مواطنيها

وتُخطّط دول أخرى أيضًا لإجلاء رعاياها من المدينة وضواحيها، والتي كانت وُضِعت تحت حجر صحّي منذ الخميس.

وتنوي فرنسا إجلاء مواطنيها بحافلات، بالتعاون مع السلطات الصينيّة، حسبما أعلنت وزارة الخارجيّة الفرنسيّة الجمعة، من دون أن يتمّ تحديد موعد لعمليّة الإجلاء هذه حتّى الآن.

إغلاق "ديزني لاند" في هونغ كونغ بسبب فيروس كورونا المستجد

وأعلنت مدينة ملاهي "ديزني لاند" في هونغ كونغ أنّها ستُغلق أبوابها بدءًا من الأحد وحتّى إشعار آخر، بسبب الفيروس وهو قرار اتُخذ غداة إعلان حال الطوارئ الصحّية القصوى بالمدينة.

وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ حذّر من أنّ الصين تُواجه "وضعًا خطرًا"، عازيًا ذلك إلى "تسارع" انتشار وباء الالتهاب الرئوي الفيروسي الذي أودى بحياة 56 شخصاً على الرّغم من تعزيز الإجراءات المتّخذة في سبيل كبحه.

فرانس24/أ ف ب