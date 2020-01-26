كأس انكلترا: سيتي بسهولة الى ثمن النهائي

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مانشستر (المملكة المتحدة) (أ ف ب)

بلغ مانشستر سيتي حامل اللقب الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس انكلترا لكرة القدم بفوز سهل على ضيفه فولهام من الدرجة الاولى 4-صفر الاحد في ختام الدور الرابع.

واستفاد سيتي من الطرد المبكر الذي تعرض له الضيوف وتحديدا مدافعه الأميركي تيم ريم في الدقيقة السادسة اثر خطأ على البرازيلي غابرييل جيزوس داخل المنطقة متسببا في ركلة جزاء انبرة لها الالماني ايلكاي غوندوغان بنجاح مفتتحا التسجيل (8).

وضاعف البرتغالي برناردو سيلفا التقدم بعد ثماني دقائق بعد ان التف حول نفسه وسدد الكرة بيسراه من خارج المنطقة في أسفل الزاوية اليسرى (19).

وصمد فولهام ما يقارب الساعة، الا ان رأسيتين من جيزوس في غضون ثلاث دقائق (72 و75)، الاولى من عرضية للبرتغالي جواو كانسيلو، والثانية متابعا تصديا للحارس السلوفاكي ماريك روداك اثر تسديدة لفيل فودن، منحتا سيتي الفوز برباعية نظيفة.

وحقق فريق المدرب الاسباني بيب غوارديولا الانتصار السابع عشر على التوالي في مسابقتي الكأس محليا (كأس انكلترا وكأس الرابطة).

وقام غوارديولا بثمانية تعديلات على التشكيلة التي فازت 1-صفر على شيفيلد يونايتد في الدوري منتصف الاسبوع، واعتمد على الخصوص على مواطنه دافيد سيلفا وبرناردو سيلفا وغوندوغان والجزائري رياض محرز، قبل أن يشرك رحيم سترلينغ مكان الاخير في الدقيقة 53.

ويلعب لاحقا ترانمير مع مانشستر يونايتد، وشروسبري تاون مع ليفربول.

© 2020 AFP