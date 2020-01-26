مدينة صينية ثالثة ستمنع الرحلات الطويلة للحافلات بسبب فيروس كورونا (رسمي)

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بكين (أ ف ب)

أعلنت السلطات الصينية الأحد أن مدينة كبيرة ثالثة في البلاد ستمنع الرحلات الطويلة للحافلات بسبب انتشار الالتهاب الرئوي الفيروسي الحاد الذي أودى بحياة 56 شخصا.

وكتب مسؤول محلي على منصة "ويبو" للرسائل القصيرة أن تشيان التي يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة، ستعلق الرحلات الطويلة للحافلات اعتبارا من الساعة 18,00 (10,00 ت غ) الأحد، وكذلك دخول حافلات السياح إلى المدينة.

وكانت مدينتا تيانجين وبكين اتخذتا إجراءات مماثلة، بينما ارتفع عدد الوفيّات بالفيروس في الصين إلى 54 شخصا.

وارتفع عدد الإصابات المؤكّدة على مستوى البلاد إلى 1610 بناءً على أرقام نشرتها الحكومة المركزيّة في وقت سابق.

© 2020 AFP