مقتل 19 جندياً على الأقل في هجوم على معسكر وسط مالي

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سيكولو (مالي) (أ ف ب)

قتل 19 جنديا ماليا وجرح خمسة آخرون في هجوم واسع نسب إلى جهاديين على معسكر في سوكولو وسط مالي صباح الأحد، وفق حصيلة غير نهائية أعلنها الجيش.

وقال الجيش المالي على "تويتر" إن "الموقع تحت سيطرة القوات المسلحة المالية. يجري تمشيط المكان، وتحلق طائرة عسكرية مالية في الأجواء. الحصيلة الأولية تشمل 19 قتيلا و5 جرحى إضافة إلى سرقة معدات وتضرر أخرى".

وتقع قرية سوكولو بالقرب من بلدة نيونو، قرب مدينة سيغو (وسط)، حيث تنشط جماعات جهادية مرتبطة بتنظيم القاعدة. وسوكولو هي آخر بلدة في مالي قبل الحدود مع موريتانيا.

- مئة مهاجم -

قال أحد سكان سوكولو بابا غاكو لوكالة فرانس برس إن "عدد المهاجمين تجاوز المئة. حملوا قتلاهم معهم. ولم يعتدوا على أي من سكان القرية، لذلك تمكنا من إسعاف الجرحى وتجميع الضحايا قبل وصول التعزيزات (العسكرية)".

وأضاف غاكو "لقد جاؤوا الساعة الخامسة صباحا (بالتوقيتين المحلي وغرينيتش)... وتوقف إطلاق النار الساعة السابعة".

ووفقا لشاهد العيان "أخذ (المعتدون) كل سيارات وأسلحة الجيش" التي كانت في المعسكر.

وقال مصدر أجنبي لوكالة فرانس براس إنه "تم السطو على تسع سيارات عسكرية على الأقل".

وقال ممثل محلي منتخب رفض ذكر اسمه لأسباب أمنية إن "جميع العسكريين ينتمون إلى الدرك".

وأضاف أن المعتدين "جاؤوا في دراجات نارية وكانوا مدججين بالسلاح. دخلوا المعسكر واستولوا على معدات كثيرة".

- "فوضى" في المعسكر -

قال مصدر محلي يعمل في المجال الإنساني، تمكن من دخول المعسكر عقب مغادرة الجهاديين المفترضين، لوكالة فرانس برس إن "الفوضى سادت المكان".

وأضاف "أحصينا داخل المعسكر 15 جثة على الأقل لعسكريين. سرقت كلّ المعدات العسكرية، وشعرنا أن المهاجمين كانوا يعرفون ما يفعلون".

واستقدمت تعزيزات من بلدة ديابالي التي تبعد حوالي عشرة كيلومترات، وفق مصدر عسكري مالي.

وشهد وسط مالي، على غرار الجارتين بوركينا فاسو والنيجر، تصاعدا لهجمات الجهاديين ضد العسكريين والمدنيين خلال الأشهر الأخيرة، دون أن تتمكن القوات المحلية والأجنبية الحاضرة في المنطقة من إيقافها.

وتضاعف عدد ضحايا العنف في مالي وبوركينا فاسو والنيجر خمس مرات منذ عام 2016 ليصل إلى 4 آلاف قتيل عام 2019 وفق الأمم المتحدة. وأدى النزاع في الساحل إلى نزوح مئات الآلاف.

قالت رئاسة الأركان الفرنسية الخميس إن قوتها التي تكافح الجهاديين في الساحل الصحراوي، والتي تحمل اسم "برخان"، "حيدت" أكثر من 30 جهاديا وسط مالي خلال الأسبوع الأخيرين، في إشارة إلى مقتلهم.

وأشارت أيضا إلى قتل 5 عناصر جهادية أخرى في 19 كانون الثاني/يناير في ضربة بطائرة مسيرة على موقع غير بعيد من حدود النيجر.

وأعلنت "برخان" عن "تحييد" عشرات الجهاديين منذ كانون الأول/ديسمبر.

وأرسلت فرنسا بداية كانون الثاني/يناير 220 جنديا لتعزيز قوتها في الساحل التي تعد 4500 جندي.

© 2020 AFP