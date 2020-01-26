مصرع أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت إثر تحطم مروحيته

لقي أسطورة كرة السلة الأمريكية السابق كوبي براينت مصرعه الأحد في حادث تحطم مروحية بمدينة كالاباساس في لوس أنجلس، حسبما أعلنت وسائل إعلام أمريكية، أشارت إلى أن براينت كان برفقة ثلاثة أشخاص على الأقل في مروحيته الخاصة عندما تحطمت إثر اندلاع حريق.

إعلان اقرأ المزيد

أفاد موقع "تي أم زي" الأمريكي الأحد بمقتل أسطورة كرة السلة الأمريكية السابق كوبي براينت في تحطم مروحية في مدينة كالاباساس في مدينة لوس أنجلس في ولاية كاليفورنيا.



وأوضح الموقع أن "براينت كان يسافر مع ثلاثة أشخاص على الأقل في مروحيته الخاصة عندما تحطمت إثر اندلاع حريق"، مشيرا إلى أنه قد "تم تأكيد وفاة خمسة أشخاص".



وكان موقع "تي أم زي" أول من نشر الخبر قبل أن تؤكده شبكة "إي أس بي أن" وغيرها من المواقع.

I’m heartbroken by this news, you were a true legend, and friend. Rest In Peace @kobebryant, my thoughts and prayers to his wife and kids. #legend #mamba #goat pic.twitter.com/1VKYdbrVEk — Tony Parker (@tonyparker) January 26, 2020

ولعب براينت (41 عاما) طوال مسيرته مع ليكرز بدءا من 1996 إلى حين اعتزاله عام 2016، وتوج معه بلقب الدوري في خمس مناسبات أعوام 2000، 2001، 2002، 2009 و2010 واختير في مناسبتين أفضل لاعب في النهائيات (2009 و2010).



كما شارك براينت في 18 مناسبة في مباراة كل النجوم "أول ستار" وتوج بأفضل لاعب في اربع مناسبات، وحقق الذهبية الأولمبية مع منتخب بلاده في أولمبيادي بكين 2008 ولندن 2012.

It is with great sadness that we learn of the death of Kobe Bryant and four others in a helicopter crash in Calabasas. The aircraft went down in a remote field off Las Virgenes around 10:00 this morning. Nobody on the ground was hurt. The FAA and NTSB are investigating. — City of Calabasas (@CityofCalabasas) January 26, 2020

وتأتي الحادثة بعد ساعات فقط على تخطي ليبرون جيمس نجم لوس أنجلس ليكرز الحالي رقم نجم الفريق السابق براينت (41 عاما) كثالث أفضل هداف في تاريخ دوري كرة السلة للمحترفين.





فرانس 24/ أ ف ب