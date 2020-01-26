تخطي إلى المحتوى الرئيسي
البث المباشر
#أنظمة التقاعد
#فيروس كورونا
فرنسا
الأخبار المغاربية
الشرق الأوسط
الأكثر قراءة
احذر الأخبار الكاذبة

مصرع أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت إثر تحطم مروحيته

نشرت في: آخر تحديث:

كوبي براينت في فريق لوس أنجس ليكرز. تورنتو رابتورز 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.
كوبي براينت في فريق لوس أنجس ليكرز. تورنتو رابتورز 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2015. © أ ف ب.
نص : فرانس 24 تابِع
|
فيديو : كوزيت إبراهيم | هادي العجمي

لقي أسطورة كرة السلة الأمريكية السابق كوبي براينت مصرعه الأحد في حادث تحطم مروحية بمدينة كالاباساس في لوس أنجلس، حسبما أعلنت وسائل إعلام أمريكية، أشارت إلى أن براينت كان برفقة ثلاثة أشخاص على الأقل في مروحيته الخاصة عندما تحطمت إثر اندلاع حريق.

إعلان

أفاد موقع "تي أم زي" الأمريكي الأحد بمقتل أسطورة كرة السلة الأمريكية السابق كوبي براينت في تحطم مروحية في مدينة كالاباساس في مدينة لوس أنجلس في ولاية كاليفورنيا.

وأوضح الموقع أن "براينت كان يسافر مع ثلاثة أشخاص على الأقل في مروحيته الخاصة عندما تحطمت إثر اندلاع حريق"، مشيرا إلى أنه قد "تم تأكيد وفاة خمسة أشخاص".

وكان موقع "تي أم زي" أول من نشر الخبر قبل أن تؤكده شبكة "إي أس بي أن" وغيرها من المواقع.

ولعب براينت (41 عاما) طوال مسيرته مع ليكرز بدءا من 1996 إلى حين اعتزاله عام 2016، وتوج معه بلقب الدوري في خمس مناسبات أعوام 2000، 2001، 2002، 2009 و2010 واختير في مناسبتين أفضل لاعب في النهائيات (2009 و2010).

كما شارك براينت في 18 مناسبة في مباراة كل النجوم "أول ستار" وتوج بأفضل لاعب في اربع مناسبات، وحقق الذهبية الأولمبية مع منتخب بلاده في أولمبيادي بكين 2008 ولندن 2012.

وتأتي الحادثة بعد ساعات فقط على تخطي ليبرون جيمس نجم لوس أنجلس ليكرز الحالي رقم نجم الفريق السابق براينت (41 عاما) كثالث أفضل هداف في تاريخ دوري كرة السلة للمحترفين.


فرانس 24/ أ ف ب

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

تحميل التطبيق

google-play-badge_AR
الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.