بطولة أستراليا المفتوحة: هاليب وتييم في ربع النهائي

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ملبورن (أ ف ب)

بلغت الرومانية سيمونا هاليب والنمسوي دومينيك تييم، المصنفان رابعة وخامسا عند السيدات والرجال تواليا، الدور ربع النهائي من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام الأربع في كرة المضرب.

وستخوض هاليب الدور ربع النهائي للمرة الرابعة في أستراليا المفتوحة بعد فوزها الإثنين على البلجيكية إيليز مرتنز السادسة عشرة بسهولة نسبية 6-4 و6-4، فيما بلغ تييم هذا الدور للمرة الأولى في ملبورن بتغلبه دون عناء على الفرنسي غاييل مونفيس العاشر 6-2 و6-4 و6-4.

وتواصل الرومانية مشوارها نحو محاولة الفوز بلقبها الكبير الثالث، بعد بطولتي رولان غاروس 2018 وويمبلدون 2019، ومحاولة تعويض خسارتها نهائي أستراليا عام 2018 على يد الدنماركية كارولاين فوزنياكي، بلقاء الإستونية أنيت كونتافيت التي أصبحت أول لاعبة من بلادها تصل الى ربع نهائي البطولة الأسترالية، بفوزها على ابنة الـ18 ربيعا البولندية إيغا سوياتيك 6-7 (4-7) و7-5 و7-5 في ساعتين و42 دقيقة.

وبعد بداية موسم وصفتها بـ"العصيبة"، وصلت هاليب الى ربع النهائي من دون أن تخسر أي مجموعة حتى الآن، وهي ستصعد من المركز الثالث الى الثاني في تصنيف رابطة المحترفات على حساب التشيكية كارولينا بليشكوفا التي ودعت البطولة على غرار حاملة اللقب اليابانية ناومي أوساكا والأميركية المخضرمة سيرينا وليامس التي كانت تطمح لمعادلة الرقم القياسي المطلق (حقبتي الهواة والاحتراف)، والمسجل باسم الأسترالية مارغاريت كورت (24).

وبدأت ابنة 28 عاما الموسم الجديد بالخروج من ربع نهائي دورة اديلايد في الأسبوع الذي سبق انطلاق بطولة أستراليا، على يد البيلاروسية آرينا سابالينكا.

وكشفت هاليب أنها شعرت بالاحباط بعد تلك الهزيمة، مضيفة "كنت مرهقة حين جئت الى هنا، لا أعلم السبب. ربما لأني أضع نفسي تحت ضغط كبير، وفقدت طاقتي بكل بساطة. لكن بعد المباراة الأولى (في ملبورن)، استعدت طاقتي وشعرت بأني أتجه صعودا بطريقة لعبي".

وحققت هاليب فوزها الثاني من أصل ثلاث مواجهات جمعتها بمرتنز، بينها في الدور ثمن النهائي لبطولة رولان غاروس عام 2018 حين واصلت طريقها حتى الفوز باللقب، في حين خرجت البلجيكية فائزة من المواجهة الأخيرة بينهما العام الماضي في نهائي دورة الدوحة.

واستعادت الإسباني غاربيني موغورتسا شيئا من المستوى الذي خولها الفوز بلقبي رولان غاروس عام 2016 وويمبلدون عام 2017، وذلك ببلوغها ربع النهائي للمرة الأولى في ملبورن منذ 2017 بتغلبها على الهولندية كيكي برتنز العاشرة 6-3 و6-3.

وتلتقي الإسبانية البالغة من العمر 26 عاما في مواجهتها المقبلة الألمانية أنجيليك كيربر أو الروسية أناستازيا بافليوتشنكوفا.

وعند الرجال، يصطدم حلم تييم باحراز لقبه الكبير الأول بعقبة صعبة جدا في ربع النهائي متمثلة بالإسباني رافايل نادال الأول، وذلك حال فوز الأخير الإثنين أيضا على الأسترالي نيك كيريوس.

وفاجأ النمسوي الجميع بعد التأهل الى ربع النهائي للمرة الأولى في ملبورن والسادسة في الغراند سلام (وصل الى نهائي رولان غاروس عامي 2018 و2019 وخرج من ربع نهائي فلاشينغ ميدوز عام 2018)، بقرار التخلي عن النجم السابق مواطنه توماس موستر كمستشار له، وذلك بعد أسابيع معدودة على بدء التعاون مع بطل رولان غاروس لعام 1995.

ورفض تييم تضخيم المسألة، قائلا "حسنا، لم يحصل أي شيء سيء. لكن سبق أن قلنا قبل بدء العلاقة، أنه إذا لم تجر الأمور كما نريد، سنوقفها، وهذا ما حصل".

© 2020 AFP