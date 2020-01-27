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تونس: الموت يغيب "نافذة الثورة التونسية على العالم" الناشطة لينا بن مهني

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وفاة الناشطة الحقوقية التونسية البارزة لينا بن مهني. الإثنين 27 يناير/كانون الثاني 2020.
وفاة الناشطة الحقوقية التونسية البارزة لينا بن مهني. الإثنين 27 يناير/كانون الثاني 2020. © فرانس24.
نص : حكيم بالطيفة تابِع | عبد الله العالي

غيب الموت الإثنين الناشطة التونسية الحقوقية البارزة لينا بن مهني بعد صراع مع المرض. وفي هذا الصدد، قال صحافي فرانس24 عبد الله العالي "إذا كان محمد البوعزيزي هو رمز الثورة التونسية الذي اختفى وغاب، فإن لينا بن مهني هي أيقونتها وضميرها الحي طيلة السنوات التسع الماضية. حيث إنها كانت تؤمن بالديمقراطية والحرية وتعمل من أجلهما، وكانت تؤمن بأن الإنسان التونسي والعربي جدير بالحرية وأن لا كرامة له ما دام مسلوب الحرية".

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