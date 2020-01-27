ما هو معسكر "أوشفيتز" رمز المحرقة النازية؟

في الذكرى الخامسة والسبعين لعملية تحرير معسكر الاعتقال النازي "أوشفيتز"، نعود بكم في هذا التقرير، على أبرز ملامح هذا المركز الذي يعتبر أحد أكبر معسكرات الاعتقال والإبادة ورمز المحرقة النازية . تقرير: فاليري فواس وعادل قسطل وستيفاني ترويار ودانة منصور

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في أبريل 1940 أمر هيملر، قائد قوات النخبة النازية، بإقامة معسكر في مدينة أوشفيشيم جنوب بولندا، وبعد عام ضم المعسكر 11 ألف سجين.

في تلك الفترة، أمر هيملر ببناء معسكر ثان، وبداية كان الهدف من بنائه استيعاب أعداد أسرى الحرب المتزايدة، لكنه تحول لاحقا إلى معسكر لاعتقال وإبادة اليهود.

وبدأت عمليات الإبادة أوائل عام 1942، حيث تم ترحيل مليون وثلاثمائة ألف شخص على الأقل إلى أوشفيتز. وقتل آنذاك مليون ومئة ألف شخص تقريبا، 90 بالمئة منهم يهود. معظمم الضحايا أعدموا في غرف غاز، ولاحقا أنشئ معسكر ثالث، في ضواحي مدينة مونوفيتز.

وأمام تقدم الجيش الأحمر، قرر هيملر في نهاية عام 1941 وقف عمليات القتل وتدمير منشآت غرف الغاز.

أخلي المعسكر سريعا من السجناء ثم بدأ في منتصف شهر يناير/كانون الثاني 1945 بما عرف بمسيرات الموت. في 27 من شهر يناير سقط المعسكر بيد الجيش السوفييتي ليعثر على 7000 ناج فقط.

فرانس24