كأس انكلترا: ارسنال إلى الدور الخامس

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لندن (أ ف ب)

تأهل ارسنال الى الدور الخامس من مسابقة كأس انكلترا لكرة القدم، بفوزه على مضيفه بورنموث 2-1 الاثنين في ختام الدور الرابع.

خاض مدرب ارسنال الجديد ولاعبه السابق الإسباني ميكيل أرتيتا المباراة بتشكيلة شابة غاب عنها معظم نجوم الفريق، ونجح باضافة فوزه الثالث من أصل ثماني مباريات في جميع المسابقات التي كان فيها على رأس الجهاز الفني للمدفعجية منذ انضمامه قبل شهر، مقابل اربعة تعادلات وخسارة واحدة.

ونجح أرتيتا في قراره، حيث جاء الهدفين عن طريق بوكايو ساكا (18 عاما) وادوارد نكيتيا (20 عاما) في الدقيقتين 5 و26.

وهو الهدف الأول لكلا اللاعبين في مسيرتيهما مع ارسنال، علماً أنها ثاني مشاركة لنكيتيا مع الفريق والأولى له كأساسي.

ويسعى ارسنال حامل الرقم القياسي بعدد ألقاب المسابقة (13 لقابا)، إلى استعادة الكأس الغائبة عن خزائنه منذ عام 2017، حينما فاز بها للمرة الأخيرة على حساب تشلسي 2-1.

افتتح الضيوف التسجيل عند حدود الدقيقة الخامسة، عندما انطلق جوزيف ويلكوك بالكرة، نحو منطقة بورنموث ومررها للبرازيلي غابريال مارتينيلي فحولها لساكا الذي استقبلها بتسديدة قوية في سقف المرمى.

وضاعف ارسنال النتيجة، بعد تمريرة عرضية من ساكا تجاوزت مارتينيلي ووصلت إلى نكيتيا فحولها إلى المرمى (26).

وسنحت فرصتان لأصحاب الأرض لكن حارس ارسنال الأرجنتيني داميان مارتينيز كان بالمرصاد لتسديدة جاك سيمبسون الرأسية (68)، بعدما كان الاسكتلندي ريان فريزر أطاح بالكرة بعيدا عن المرمى من داخل المربع الصغير (64).

ورد بورنموث بهدف شرفي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع عن طريق سام سارديج.

ويلعب ارسنال في الدور الخامس في ضيافة بورتسموث من الدرجة الثانية في الاسبوع الاول من اذار/مارس المقبل.

© 2020 AFP