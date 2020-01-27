تتويج مصر بكأس الأمم الإفريقية لكرة اليد وتأهلها لأولمبياد طوكيو 2020 بعد تغلبها على تونس

قطعت مصر تأشيرة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعد أن أحرزت لقب كأس الأمم الإفريقية للمرة السابعة في تاريخها، إثر فوزها الأحد على تونس بنتيجة 27-23، في مباراة تخللها اعتداء مشجعين على لاعبي مصر أدى لوقفها قبل استكمالها بعد عودة الهدوء إلى صالة رادس في العاصمة تونس.

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تأهل المنتخب المصري لكرة اليد إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعدما توج بلقب كأس الأمم الإفريقية للمرة السابعة في تاريخه، عقب فوزه الأحد على نظيره التونسي 27-23، في المباراة النهائية بصالة رادس في العاصمة تونس.

وتمكن المنتخب المصري من حسم الشوط الأول لصالحه بفارق أربعة أهداف (15-11) خلال الثواني الأخيرة بفضل هدف صاروخي ليحيى الدرع.



وخلال الشوط الثاني، قلص منتخب تونس الفارق إلى هدفين في أول 6 دقائق 14-16، لكن الفراعنة استعادوا السيطرة بعد مرور 10 دقائق وأحرز أحمد الأحمر أول أهدافه في هذا الشوط.



وبالرغم من محاولات تونس لتقليص الفارق، حافظ لاعبو منتخب مصر على تقدمهم بفارق 5 أهداف قبل عشر دقائق من نهاية المباراة (24-19).

وتوقفت المباراة في الدقيقة 28 من الشوط الثاني بعد أن قامت جماهير المنتخب التونسي بإلقاء زجاجات مياه على لاعبي مصر بجانب نزول أحد المشجعين أرضية صالة رادس والتعدي على اللاعبين، وتم استكمال المباراة بعد عودة الهدوء إلى الصالة.



وحاول منتخب تونس تقليص الفارق والعودة في المباراة لكن الفراعنة خرجوا بها إلى بر الأمان 27-23، ونجحوا في تحقيق الانتصار الأول لهم في تاريخ مواجهاتهم أمام تونس على أرضها ووسط جماهيرها.



وأحرز منتخب الجزائر المركز الثالث بعد الفوز على أنغولا 32-27.



وسيخوض كلا من المنتخبين التونسي والجزائري ملحق التصفيات المؤهلة للأولمبياد خلال الفترة من 17 إلي 19 أبريل/نيسان مع كل من فرنسا وكرواتيا والبرتغال وألمانيا وسلوفينيا والسويد.





فرانس 24/ أ ف ب