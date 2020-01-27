ميركل تؤكد ان المانيا مسؤولة عن امن الجميع على اراضيها

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برلين (أ ف ب)

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الإثنين بمناسبة الذكرى ال75 لتحرير معسكر اوشفيتز، أنه من مسؤولية ألمانيا "أن يشعر الجميع بالأمان" على أراضيها داعية إلى مكافحة معاداة السامية.

وقالت ميركل قبل حفل موسيقي في برلين احياء لذكرى ستة ملايين يهودي تمت إبادتهم على أيدي النازيين "نتحمل المسؤولية بأن يشعر الجميع بأمان هنا في ألمانيا وفي أوروبا".

وأضافت "علينا ان نحارب بقوة عدم التسامح والحقد والعنصرية ومعاداة السامية" في وقت تواجه ألمانيا كدول أوروبية أخرى تصاعدا لمعاداة السامية خصوصا من اليمين المتطرف.

وتابعت قبل الحفل الذي يحضره أيضا رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيسكي "علينا خصوصا توعية الاجيال الصاعدة".

وتجمع أكثر من 200 شخص نجوا من المحرقة الاثنين في موقع معسكر اوشفيتز-بيركناو السابق للاعتقال في بولندا حيث قضى أكثر من 1,1 مليون شخص معظمهم من اليهود.

وكانت ميركل زارت اوشفيتز كمستشارة للمرة الاولى في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

© 2020 AFP