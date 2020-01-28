أنس جابر تودع دورة أستراليا المفتوحة بعد خسارتها في ثمن النهائي أمام الأمريكية صوفيا كينين

© أ ف ب

ودعت لاعبة التنس التونسية أنس جابر دورة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب بعد خسارتها أمام الأمريكية صوفيا كينين في دور الثمانية للمسابقة بمجموعتين دون مقابل. وأدت التونسية أنس جابرا أداء مذهلا خلال هذه الدورة مكنها من الوصول إلى دور الثمانية المتقدم لتكون بذلك أول لاعبة عربية تحقق هذا الإنجاز .

إعلان اقرأ المزيد



توقفت مسيرة التونسية أُنس جابر المذهلة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بالخسارة 6-4 و6-4 أمام صوفيا كينين في دور الثمانية للمسابقة اليوم الثلاثاء.

وكانت أُنس (25 عاما) حققت مفاجآت كبيرة في ملبورن وتفوقت على لاعبات مثل كارولين وزنياكي والصينية وانغ قيانغ، التي أطاحت بالأمريكية المخضرمة سيرينا وليامز، في طريقها لتصبح أول عربية تبلغ دور الثمانية في واحدة من البطولات الأربع الكبرى.

وصعدت كينين (21 عاما) إلى الدور قبل النهائي لأول مرة في واحدة من البطولات الكبرى وستلعب مع آشلي بارتي المصنفة الأولى عالميا أو التشيكية بترا كفيتوفا بحثا عن بطاقة الظهور في نهائي يوم السبت.

وكسرت كينين إرسال أُنس مبكرا في طريقها للفوز بالمجموعة الأولى لكن اللاعبة التونسية قاتلت بقوة وأنقذت خمس نقاط لحسم المجموعة على مدار شوطين لتؤجل انتصار المصنفة 14.

وأهدرت أُنس، المصنفة 78 عالميا، ثلاث فرص لكسر إرسال كينين في الشوط السادس من المجموعة الثانية .

فرانس 24/رويترز