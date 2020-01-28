إسرائيل: نتانياهو يسحب طلب الحصانة من الكنيست

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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنه سحب طلب الحصانة من الكنيست قبل بدء جلسة للبرلمان للنظر في هذا الشأن. وتلاحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ثلاث تهم فساد.

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صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو صباح الثلاثاء أنه سحب طلب الحصانة من الكنيست قبل ساعة من بدء جلسة للبرلمان الإسرائيلي لبحث هذا الطلب.



وقال نتانياهو المتهم بثلاث قضايا فساد في بيان "أبلغت رئيس البرلمان أنني أسحب طلبي للحصانة". وأضاف "في وقت لاحق سأقضي على الادعاءات السخيفة التي أُعدّت ضدي.

فرانس24/ أ ف ب