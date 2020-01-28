إنتر يحسم التعاقد مع إريكسن بعقد حتى عام 2024

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ميلانو (أ ف ب)

حسم إنتر ميلان الإيطالي صفقة التعاقد مع صانع الألعاب الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن من توتنهام الإنكليزي بعقد يمتد حتى حزيران/يونيو 2024 ، بحسب ما أعلن النادي اللومبادي الثلاثاء.

وقال إنتر في موقعه الرسمي "أصبح كريستيان دانمان إريكسن رسميا لاعبا جديدا في إنتر. انضم اللاعب الدنماركي المولود عام 1992 الى +نيراتسوري+ في صفقة نهائية من توتنهام، وقد وقع عقدا يتمد حتى 30 حزيران/يونيو 2024".

وسعى إنتر جاهدا خلال فترة الانتقالات الحالية لضم الدنماركي البالغ من العمر 27 عاما والذي ينتهي عقده مع توتنهام الصيف المقبل، وبالتالي أراد الأخير التخلي عنه حاليا لكي يتجنب رحيله من دون مقابل بعد انتهاء العقد.

ولم يكشف إنتر عن قيمة الصفقة، لكن التقارير تحدثت عن أنها تصل الى قرابة 20 مليون يورو (22 مليون دولار).

وفي مقابلة له مع تلفزيون إنتر، قال إريكسن "كنت أتطلع بفارغ الصبر للانضمام (الى النادي). من الرائع التواجد هنا، وأنا سعيد بأن أصبح اللاعب الجديد لإنتر. أنا متحمس وأتطلع لكي أقدم نفسي للمشجعين".

وكشف "سبق لي أن تعرفت على حرارتهم" لدى وصوله من أجل الخضوع للفحص الطبي الروتيني، مضيفا "كان ترحيبا رائعا وشعوري ممتاز".

ويحل الدنماركي في إنتر بعد أن دافع عن ألوان توتنهام منذ 2013 قادما الى النادي اللندني من أياكس أمستردام الهولندي.

وسيلعب إريكسن تحت إشراف المدرب أنتوني كونتي الذي "سبق وتعرفت عليه حين كنت في توتنهام، وقد واجهناه خلال تدريبه لتشلسي وكان الأمر صعبا. أنا متحمس لأعرف المزيد عنه وعن الطريقة التي يلعب بها فريقه".

وسبق لإنتر، الساعي للقبه الأول في الدوري المحلي منذ موسم 2009-2010 حين أحرز ثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا بقيادة مدرب توتنهام الحالي البرتغالي جوزيه مورينيو، أن تعاقد الشهر الحالي مع المدافع الإنكليزي آشلي يونغ من مانشستر يونايتد، كما حصل على خدمات الجناح النيجيري فيكتور موزيس من تشلسي على سبيل الاعارة.

وكان "نيراتسوري" تعاقد أيضا قبل انطلاق الموسم مع البلجيكي روميلو لوكاكو والتشيلي ألكسيس سانشيس (على سبيل الإعارة) من مانشستر يونايتد.

ويحتل إنتر ميلان المركز الثاني في الدوري بفارق ثلاث نقاط عن يوفنتوس بعد 21 مرحلة.

© 2020 AFP