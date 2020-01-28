الجزائر: مقتل شخصين في تحطم طائرة عسكرية بولاية أم البواقي

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قتل طياران جزائريان بعد تحطم طائرتهما التدريبية العسكرية بولاية أم البواقي في شرق البلاد التي تبعد 500 كم عن الجزائر العاصمة. وأعرب الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون على تويتر عن أسفه للحادثة التي لم تتوفر معلومات عن أسبابها.