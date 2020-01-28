الدوري الأميركي للمحترفين: ليبرون جيمس يتعهد بحمل إرث براينت في ليكرز

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لوس انجليس (أ ف ب)

استجمع ليبرون جيمس قواه وخرج بتصريحه الأول بعد 24 ساعة على مصرع صديقه كوبي براينت وابنته جيانا اللذين لقيا حتفهما في تحطم مروحية الاحد، مؤكدا أنه "مكسور القلب وحزين جدا" على رحيل ابن الـ41 عاما، متعهدا في الوقت ذاته بحمل إرثه في لوس انجليس ليكرز.

ولقي براينت الذي توج بلقب الدوري خمس مرات بقميص ليكرز قبل اعتزاله عام 2016 بعد 20 موسما مع النادي، حتفه وابنته البالغة من العمر 13 عاما وسبعة أشخاص آخرين نتيجة تحطم مروحية كانت تقله في كالاباساس، مدينة لوس انجليس جنوب ولاية كاليفورنيا.

وأتت هذه الحادثة الاليمة بعد ساعات فقط على تخطي "الملك" جيمس رقم براينت ليصبح ثالث أفضل هداف في تاريخ الـ "أن بي أيه"، وانتظر ليبرون ما يقارب الـ24 ساعة للتعليق على رحيل صديقه.

وكانت آخر تغريدة لبراينت عبر حسابه على تويتر "ما زلت تتقدم باللعبة (كرة السلة) الى الامام الملك جيمس. كل الاحترام لك صديقي"، مع وسم "33644" في اشارة الى النقاط التي كان بحاجة اليها جيمس لتجاوزه في القائمة، علما ان في رصيد براينت 33643 نقطة.

وجاء في منشور جيمس عبر حسابه على انستاغرام "أنا مكسور القلب وحزين جدا يا أخي ...أحبك كثيرا يا شقيقي الاكبر".

وتابع "أعدك أنني سأحمل إرثك! تعني الكثير لنا هنا خاصة في #لايكر_نايشون (لوس انجليس ليكرز). ومن مسؤوليتي أن آخذ هذا الامر على عاتقي والاستمرار به. أرجوك أن تعطيني القوة من السماوات أعلاه وابق عينك عليّ! سأتولى أمر الجميع هنا".

وقررت رابطة الدوري تأجيل المباراة التي كانت مقررة الثلاثاء بين لوس انجليس ليكرز وجاره كليبيرز نظرا للحادثة الاليمة التي اودت بحياة براينت، ومن المتوقع أن يخوض ليكرز مباراته التالية على ارضه الجمعة امام بورتلاند ترايل بلايزرز.

واعترف جيمس أنه غير قادر على تقبل فكرة رحيل غريمه الازلي وصديقه المقرب الذي تحدث معه قبل ساعات من مفارقته الحياة، وابنته جيانا.

وجاء في بداية الرسالة "لست جاهزا ولكن ها أنا هنا جالسا أحاول أن أكتب شيئا في هذا المنشور ولكن في كل مرة أحاول فيها، أبدأ بالبكاء مجددا وأنا أفكر بك، بابنة أخي جيجي والصداقة/العلاقة/الاخوة التي جمعتنا".

وتابع جيمس الذي انتقل من كليفلاند كافالييرز الى ليكرز في 2018 "لقد سمعت صوتك صباح الاحد قبل أن أغادر فيلادلفيا للعودة الى لوس انجليس. لم أفكر للحظة أنه سيكون آخر حديث بيننا".

- "على أمل اللقاء مجددا يا أخي" -

حقق ليكرز لقب دوري المحترفين في 16 مناسبة خلف بوسطن سلتكيس حامل الرقم القياسي بلقب واحد، بينها خمسة بقيادة براينت من اصل سبع سلسلات نهائية خاضها، حيث توج بطلا أعوام 2000، 2001، 2002، 2009 و2010.

الا ان ليكرز عانى بعدها وفشل في بلوغ الادوار الإقصائبة "بلاي أوف" لستة مواسم متتالية بين عامي 2012 و2019 بما فيها آخر ثلاثة مواسم لبراينت قبل اعتزاله عام 2016.

لكن هذا الموسم يبدو مختلفا، إذ يملك الفريق البنفسجي والاصفر ثاني أفضل سجل في الدوري (بعد ميلووكي باكس متصدر المنطقة الشرقية) مع 36 فوزا و10 هزائم في صدارة المنطقة الغربية، فيما تبلغ معدلات جيمس في المباراة الواحدة 25,3 نقطة، 7,7 متابعة و10,7 تمريرة حاسمة (المعدل الافضل في هذه الفئة)، ما سيحفزه اكثر من اي وقت مضى لقيادة ليكرز للقب.

بلغ جيمس النهائيات ثمانية مواسم على التوالي وتسع مرات في مسيرته، محققا اللقب مرتين مع ميامي هيت عامي 2012 و2013 قبل أن يحرز الثالث مع فريق بداياته كليفلاند كافالييرز عام 2016.

قاد جيمس "كافز" الى النهائيات في الموسمين التاليين حيث خسر في كليهما امام غولدن ستايت ووريرز قبل أن يقرر الانتقال الى ليكرز في أبرز صفقات العقد الاخير من الزمن، الا انه فشل في قيادة الفريق الى الادوار الإقضائية في موسمه الاول معه.

وختم جيمس (35 عاما) المنشور "هناك الكثير من الامور التي أرغب في قولها ولكنني غير قادر في الوقت الحالي لأني لم أتقبل الامر بعد. على أمل اللقاء مجددا يا أخي"، مرفقا المنشور بصور جمعتهما على مر السنين، علما أنهما حققا سويا ذهبية اولمبيادي بكين 2008 ولندن 2012 مع المنتخب الاميركي.

© 2020 AFP