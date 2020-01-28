الصين توصي مواطنيها بإرجاء السفر إلى الخارج مع انتشار فيروس كورونا

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بكين (أ ف ب)

أوصت الصين التي تبذل جهودا شاقة لاحتواء انتشار وباء فيروس كورونا، الثلاثاء مواطنيها بإرجاء خطط سفرهم إلى الخارج.

وقالت الإدارة الوطنية للهجرة في بيان "نوصي المقيمين" في الصين القارية "إرجاء موعد رحلاتهم التي لا ضرورة لها".

وذكرت بأن "خفض التنقلات عبر الحدود يساهم في السيطرة على الوباء"، مؤكدة أنها أعلنت هذه التوصيات "لحماية صحة وسلامة الصينيين والأجانب على حد سواء".

وكانت بكين علقت منذ الإثنين الرحلات المنظمة داخل البلاد وإلى الخارج.

وأسفر وباء الالتهاب الرئوي الحاد الناجم عن فيروس كورونا المستجد الذي بدا في كانون الأول/ديسمبر في ووهان بوسط الصين عن وفاة 106 أشخاص على الأقل في هذا البلد الذي سجلت فيه 4500 إصابة مؤكدة على الأقل.

وسجلت نحو خمسين إصابة في دول عدة في العالم.

وعززت بلدان عديدة الإجراءات الوقائية على حدودها.

© 2020 AFP