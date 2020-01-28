بطولة استراليا: جابر "أثق بتحقيق أحلامي أكثر الآن"

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ملبورن (أ ف ب)

اعتبرت التونسية انس جابر التي نالت شرف ان تكون اول لاعبة عربية تبلغ الدور ربع النهائي في احدى البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب ضمن الغراند سلام بان انجازها يجعلها تثق اكثر بتحقيق احلامها في المستقبل، وذلك بعد خروجها امام الاميركية صوفيا كينن 4-6 و4-6 الثلاثاء.

وأكدت جابر شعورها بالفخر لكونها تونسية كاشفة بانها تلقت اتصالا هاتفيا من رئيس البلاد قيس سعيد قبل مباراتها مع منافستها الاميركية.

في ما يلي بعض الاسئلة التي طرحت عليها في المؤتمر الصحافي بعد مباراتها ضد كينن.

سؤال: ما هو الشعور الذي انتابك وانت تخوضين اول مباراة لك في الدور ربع النهائي من احدى بطولات الغراند سلام؟

جواب: كنت متعبة بعض الشيء. صوفيا لاعبة مدهشة حقا. كان يتعين علي ان اركض وراء كل كرة ولم تمنحني اي نقطة مجانا كما انها لم ترتكب اخطاء كثيرة ايضا. كنت اود تقديم مباراة افضل لكني سعيدة بما حققته خلال هذه البطولة. لا زال امامي الكثير من العمل للقيام به لكني امل بالعودة لكي اقدم مستويات افضل المرة القادمة".

س: ماذا الذي تعلمتيه من مشاركتك في بطولة استراليا؟

ج: لقد اثبت قدرتي على بلوغ الدور ربع النهائي في بطولات الغراند سلام على الرغم من انه لا يزال يتعين علي تحسين الكثير من الامور من الناحيتين البدنية والذهنية. لكني سعيدة لأنني تخطيت الكثير من الخطوط. لقد اثبت لنفسي باني قادرة على تحقيق نتائج كبيرة. في بعض الاحيان اكون قاسية على نفسي لكني مدركة بقدرتي على تقديم مستويات افضل في الاوقات التي تكون الاجواء صعبة. اعتقد انه مع المزيد من الخبرة استطيع التحكم بالضغوطات بطريقة افضل".

س: هل تعتقدين بانك حققت تطلعاتك بعد بلوغك ربع النهائي في بطولة استراليا المفتوحة؟

ج: لكي اكون صريحة وحتى قبل بلوغي ربع النهائي في بطولة كبيرة كنت اريد الفوز باحدى هذه البطولات. وبالتالي اعتقد باني اصبحت اقرب الى تحقيق احلامي من اي وقت مضى. لقد وضعت تطلعات عالية جدا وانا الان جاهزة لتحقيقها والذهاب بعيدا.ربما تكون بداية موسم جيدة لي تمنحني الثقة وتجعلني اكثر جاهزية لتحقيق الانتصارات في البطولات الكبرى.

س: هل تعلمين ما كانت ردود الفعل في بلادك حول مشوارك في ملبورن؟

ج: نعم لدي الكثير من ردود الفعل في تونس. هاتفي لا يتوقف عن الرنين. حتى اني تكلمت مع رئيس البلاد، لقد اتصل بي وتمنى لي حظا سعيدا وكان الامر ملفتا من قبله. تكلمت ايضا مع الكثير من السياسيين في تونس ايضا الذين اتصلوا بي. الجميع مصابون بالجنون. الكثير من الاشخاص يتصلون بي لتهنئتي ويقولون لي بانهم فخورون بما احقق. انا لا احبذ السياسة لانني لا اجيدها. كل ما اتمناه لتونس ان تعيش ايام افضل وان تكون مكانا امنا. انا سعيدة وفخورة لكوني تونسية".

© 2020 AFP