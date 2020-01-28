بطولة انكلترا: توتنهام يحول اعارة لو سلسو الى عقد دائم

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لندن (أ ف ب)

قرر نادي توتنهام الانكليزي تحويل اعارة لاعب وسطه الارجنتيني جيوفاني لو سلسو من ريال بيتيس الاسباني الى عقد دائم، كما اعلن على موقعه الرسمي الثلاثاء.

وكان الدولي الارجنتيني انضم الى توتنهام على سبيل الاعارة من النادي الاندلسي في اب/اغسطس الماضي، وبحسب الصحف المحلية فان توتنهام دفع مبلغا مقداره 32 مليون يورو للحصول على خدماته بشكل دائم.

وسيحصل باريس سان جرمان الفرنسي المالك السابق للو سلسو على بعض الارباح من هذه الصفقة علما بانه تخلى عنه لصالح ريال بيتيس مقابل 22 مليون يورو العام الماضي بحسب صحيفة "ماركا" الاسبانية.

وخاض لو سلسو (23 عاما و21 مباراة دولية) حتى الان 20 مباراة في صفوف توتنهام الذي يشرف على تدريبه البرتغالي جوزيه مورينيو، بينها 14 في الدوري المحلي معظمها كاحتياطي.

© 2020 AFP