بعد أكثر من عامين من العمل بتكتم وتأجيل الإعلان مرات عدة... ترامب يكشف خطته للسلام في الشرق الأوسط

يكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء عند الساعة الخامسة (بتوقيت غرينتش) عن "خطته الكبيرة" للسلام في الشرق الأوسط بعد أكثر من عامين من العمل بتكتم وتأجيل الإعلان عنها مرات عدة. وسيكون إلى جانب ترامب بالبيت الأبيض "صديقه الكبير" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، فيما يرفض الفلسطينيون مسبقا هذه الخطة ويعتبرونها "ميتة أصلا".

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بعد أكثر من سنتين من العمل بتكتم وتأجيل إعلان الخطة مرات عدة، يكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء (الخامسة بتوقيت غرينتش) خطة للسلام في الشرق الأوسط بين الإسرائيليين والفلسطينيين.



وكما لو أنه يسعى إلى إظهار مدى التقارب الذي حققته واشنطن مع إسرائيل في عهده، لن يكون ترامب بمفرده في هذا الإعلان الرسمي من البيت الأبيض، بل سيقف إلى جانبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "صديقه الكبير" الذي استقبله الإثنين في مكتبه البيضاوي.



والهدف حدده رجل الأعمال النيويوركي السابق الذي يؤكد باستمرار أنه مفاوض بارع، عندما أسند إلى صهره ومستشاره جاريد كوشنر في ربيع 2017، المهمة الشاقة المتمثلة بوضع اقتراح يمكن أن يؤدي إلى "اتفاق نهائي" بين الإسرائيليين والفلسطينيين، أي أن ينجح حيث فشل كل الرؤساء السابقين.



وأكد ترامب الإثنين مع نتانياهو "مرت سنوات عديدة عديدة عديدة، وعقود وقرون في البحث عن السلام في الشرق الأوسط، وهذه فرصة لتحقيق ذلك".



وأضاف "أعتقد أن هناك فرصة" لتشجيع السلام، معبرا عن تفاؤل رغم الرفض القاطع من جانب الفلسطينيين الذين باتوا يرون أن واشنطن لم تعد تمتلك المصداقية الضرورية للتحرك كوسيط بعد اتخاذها سلسلة من القرارات المؤيدة لاسرائيل.



"ولدت ميتة"



قال ترامب "نعتقد أنه في نهاية المطاف سنحصل على دعم الفلسطينيين"، معولا بذلك على دعم الدول العربية الأخرى.



وذكر مسؤولون فلسطينيون إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس رفض في الشهور الأخيرة عروض حوار مع الرئيس الأمريكي ويعتبر الخطة "ميتة أصلا".



ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، مسبقا الأسرة الدولية إلى مقاطعة المشروع المخالف، برأيه، للقانون الدولي. وقال إنها "تصفية للقضية الفلسطينية"، داعيا المجتمع الدولي إلى "ألا يكون شريكا فيها لأنها تتعارض مع أبجديات القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف".



وفي مؤشر إلى حساسية التوقيت قبل شهر من انتخابات جديدة في إسرائيل حيث يواجه نتانياهو اتهامات بالفساد، استقبل ترامب منافسه الرئيسي بيني غانتس.



لكن اختار أن يظهر أمام الكاميرات مع نتانياهو الذي لم يخف حماسته.



قال نتانياهو "شكرا على كل ما فعلته من أجل إسرائيل"، مشيرا إلى السياسة المتشددة حيال إيران والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وقرار التراجع عن اعتبار مستوطنات الضفة الغربية "مخالفة للقانون الدولي".



وأعلن متحدث باسم نتانياهو الثلاثاء أنه سيتوجه إلى موسكو الأربعاء لاطلاع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تفاصيل الخطة الأمريكية.



خمسون مليار دولار



يقول الفلسطينيون إن الخطة تقضي بأن تضم إسرائيل غور الأردن، المنطقة الاستراتيجية الواسعة في الضفة الغربية، والمستوطنات في الأراضي الفلسطينية والاعتراف بالقدس عاصمة موحدة للدولة العبرية.



وقد هدد الفلسطينيون الأحد بالانسحاب من اتفاقية أوسلو التي تحدد العلاقة مع إسرائيل في حال أعلن ترامب خطته المرتقبة.



وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات لوكالة الأنباء الفرنسية إن "خطواتنا للرد على إعلان صفقة القرن تتمثل بإعلان تنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير وأبرزها إعلان انتهاء المرحلة الانتقالية".



وتنص اتفاقات أوسلو الثانية الموقعة في أيلول/سبتمبر 1995، على فترة انتقالية من خمس سنوات يتم خلالها التفاوض على قضايا القدس واللاجئين والمستوطنات والترتيبات الأمنية والحدود والعلاقات والتعاون مع جيران آخرين.



وبموجب هذه الاتفاقات، قسمت الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق: الأولى خاضعة للسيطرة المدنية والأمنية الفلسطينية، والثانية تخضع لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية والثالثة تخضع لسيطرة مدنية وأمنية إسرائيلية.



وكان يفترض أن تنتهي هذه الاتفاقات بحلول 1999 لكن تم تجديدها بشكل تلقائي من قبل الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.



ورأى عريقات أن "إعلان الخطة سيخلق واقعا جديدا" و"يحوّل الاحتلال من مؤقت إلى دائم".



ورفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أيضا الخطة.



وصرح رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية أن خطة السلام الأمريكية "لن تمر"، مشيرا إلى أنها قد تقود الفلسطينيين "إلى مرحلة جديدة في نضالهم".



وأكدت الحركة مشاركتها في اجتماع "طارئ" في رام الله مساء الثلاثاء يضم الفصائل الفلسطينية كافة برئاسة عباس.



وكشفت واشنطن في حزيران/يونيو الماضي الجانب الاقتصادي من الخطة الذي يقضي باستثمار نحو خمسين مليار دولار في الأراضي الفلسطينية والدول العربية المجاورة على مدى عشر سنوات. لكن تفاصيل هذا الشق يبقى موضع تكهنات.



إلا أن الغموض يلف مسألة قيام دولة فلسطينية. ورفض ترامب وكوشنر حتى الآن استخدام هذه العبارة، في قطيعة مع الموقف التقليدي للأسرة الدولية المؤيد لـ"حل الدولتين".

فرانس24/ أ ف ب