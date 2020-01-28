عباس يرد على خطة ترامب للسلام: صفقة المؤامرة لن تمر وستذهب إلى مزبلة التاريخ

اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء في رد منه على خطة السلام الأمريكية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب في واشنطن، أنها "صفقة المؤامرة" التي "لن تمر وستذهب إلى مزبلة التاريخ". وأكد عباس أن الفلسطينيين "متمسكون بالشرعية الدولية لأنها هي المرجعية".

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وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس في خطاب له تعقيبا على خطة ترامب للسلام التي كشف عن بنودها الرئيسية الثلاثاء، أنها "صفقة المؤامرة التي ستذهب إلى مزبلة التاريخ"، مضيفا أنه "لا يوجد فلسطيني يقبل بدولة فلسطينية بدون القدس عاصمة لها".



وأكد عباس أن الفلسطينيين "متمسكون بالشرعية الدولية لأنها هي المرجعية"، مشددا على أنها حقوق مواطنيه "ليس للبيع". كما قال نحن لسنا إرهابيين ونحارب الإرهاب.



ونوه الرئيس الفلسطيني إلى أنه لن يقبل أن تقود أمريكا المفاوضات، فيما عبر عن استعداده على ذلك تحت إشراف الرباعي، رافضا التفاوض مع إسرائيل على أساس ما أسماه "صفقة ترامب".



مظاهرات فلسطينية

ونظم الفلسطينيون احتجاجات ضد خطة الرئيس الأمريكي قبل ساعات من كشف النقاب عنها في واشنطن. وتظاهر الثلاثاء أكثر من ثلاثة آلاف فلسطيني في غزة ضد الخطة، التي قوبلت بالرفض من الجانب الفلسطيني. في حين يُخطط لمزيد من الاحتجاجات في الأيام المقبلة.



وأفاد مصور وكالة الأنباء الفرنسية أن المتظاهرين جابوا شوارع مدينة غزة وأحرقوا الأعلام الأمريكية وصور ترامب على وقع هتافات "لا لا للصفقة" و"الصفقة لن تمر".



كما انطلقت عدة مسيرات صغيرة شارك فيها المئات في مدن ومخيمات في قطاع غزة وكذلك في مدن في الضفة الغربية المحتلة. ودعا الفلسطينيون المجتمع الدولي إلى مقاطعة خطة إدارة ترامب التي يعتبرونها منحازة للدولة العبرية، ولم تعد تمثل وسيطا محايدا في النزاع.

حماس ترفض خطة ترامب للسلام مهددة بـ"إسقاط الصفقة"



أعلنت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة رفض الخطة. وقال خليل الحية نائب رئيس حماس: "نرفض هذه الصفقة ولن نقبل بديلا عن القدس عاصمة لدولة فلسطين ولن نقبل بديلا عن فلسطين لتكون دولتنا ولن نقبل المساس بحق العودة وعودة اللاجئين". وأضاف "أيدينا ودماؤنا وبنادقنا وجماهيرنا مقدمة لإسقاط صفقة القرن وسنقاومها بكل الأشكال لإسقاطها".



وتابع الحية أن "ترامب سيحترق تاريخيا وأخلاقيا وإنسانيا، لأن ظلمه تعدى كل الخطوط الحمر". وأكد أن "القدس عاصمتنا واللاجئون سيعودون والأرض موحدة، وسيرى (ترامب) قوة شعبنا في كسر هذه المعادلات كما حطم بصبره ووحدته كل المؤامرات السابقة".



من جهته، قال داوود شهاب الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في بيان "سنقاتل بذور الشر التي يريدون من خلالها إغراق المنطقة في الزمن الصهيوني، سنقاتلهم في كل شارع وسنطردهم من أرضنا ومن هوائنا وبحرنا".



وأضاف أن "خطابي رئيس الولايات المتحدة ترامب، ورئيس حكومة الاحتلال مملوءان بالأحقاد والأساطير لرمي المنطقة في أتون العنف". ووصف "السفراء العرب الذين حضروا إعلان خطة ترامب بأنهم "يمثلون منتهى التآمر ومنتهى خيانة الشعب الفلسطيني والأمة".





فرانس24/ أ ف ب