"غابيغول" يثبت عقده مع فلامنغو البرازيلي

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ريو دي جانيرو (أ ف ب)

وقع المهاجم البرازيلي غابريال باربوسا "غابيغول"، بطل نهائي كأس ليبرتادوريس، عقدا دائما مع فلامنغو حتى عام 2024، بحسب ما ذكر نادي مدينة ريو دي جانيرو الثلاثاء.

كتب فلامنغو على موقع تويتر "لدينا أهداف مهاجم الفريق الاحمر والاسود حتى 2024! غابيغول معنا".

وكان "غابيغول" نال جائزة أفضل لاعب كرة قدم في أميركا الجنوبية لعام 2019، بحسب استطلاع صحيفة "أل بايس" الاوروغويانية.

سجل باربوسا 43 هدفا في 59 مباراة في مختلف المسابقات عام 2019 بينها ثنائية قاتلة في نهائي كأس ليبرتادوريس ضد ريفربلايت الارجنتيني، وتوّج بلقب الدوري البرازيلي، لكنه حل وصيفا لليفربول الانكليزي في كأس العالم للاندية التي اقيمت في الدوحة (1-صفر بعد التمديد).

قال باربوسا (23 عاما) في فيديو على صفحته في موقع انستاغرام "احتضنتني أمة (فلامنغو). نعيش بشغف كبير هنا. نحن متحمسون! نبتسم! نعاني! نهتز! نحطم الحواجز. إذا كان هذا الامر لمصلحة الأمة سأبقى".

وارتبط اللاعب الذي كان معارا من انتر الايطالي الذي انضم اليه في 2016، بالانتقال الى تشلسي وتوتنهام الانكليزيين. ولم يثمر انتقاله الى ايطاليا اذ اعاره انتر الى ناديه الاصلي سانتوس في 2018 ثم فلامنغو.

ويتألق راهنا في هجوم انتر البلجيكي روميلو لوكاكو والارجنتيني لاوتارو مارتينيز، ما يعني ان حظوظ باربوسا في دخول تشكيلة المدرب انتونيو كونتي تبدو ضئيلة.

© 2020 AFP