فرنسا: الشرطة تجلي مهاجرين من مخيم في شمال باريس

فضت الشرطة الفرنسية الثلاثاء مجددا مخيما غير قانوني للمهاجرين على مستوى بورت ديبورفيليه في شمال العاصمة باريس . ومنذ إجلاء مخيم كاليه الضخم في 2016 ولى المهاجرون وجهتهم صوب باريس التي تكاثرت فيها المخيمات العشوائية.

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قالت الشرطة الفرنسيةإنها بدأت صباح الثلاثاء في إجلاء مهاجرين من موقع مخيم غير قانوني في شمال باريس مرة أخرى، في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة ضغوطا متواصلة لإظهار أنها تتخذ موقفا صارما من الهجرة غير الشرعية.

وأضافت الشرطة في بيان أنها بدأت في نقل المهاجرين من مخيم مؤقت في بورت ديبورفيليه في شمال العاصمة.

ومنذ إغلاق مخيم ضخم للمهاجرين في كاليه عام 2016 توافد المزيد من اللاجئين على باريس التي ما تلبث أن تفض تجمعا للخيام حتى تظهر مخيمات في مناطق أخرى خلال بضعة أشهر.

فرانس24/رويترز