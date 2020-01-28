فيروس كورونا: الصين توصي بتجنب السفر إلى الخارج وتمدد العطل المدرسية لأجل غير مسمى

أوصت السلطات الصينية مواطنيها بإرجاء السفر إلى الخارج مع انتشار فيروس كورونا، كما أرجأت إلى أجل غير مسمّى موعد استئاف الدروس في المدارس والجامعات في محاولة منها للحدّ من تفشّي الفيروس الذي ارتفعت حصيلة الوفيات بسببه إلى 106 حالة وفاة وأكثر من 4 آلاف إصابة بحسب حصيلة رسمية محدثة.

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أوصت الصين التي تبذل جهودا شاقة لاحتواء انتشار وباء فيروس كورونا، الثلاثاء مواطنيها بإرجاء خطط سفرهم إلى الخارج.

وقالت الصين اليوم الثلاثاء إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا ارتفع إلى 106.



وذكرت لجنة الصحة الوطنية في بيان أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد ارتفع إلى 4515 حالة حتى 27 يناير/ كانون الثاني.



وقالت الإدارة الوطنية للهجرة في بيان "نوصي المقيمين" في الصين القارية "إرجاء موعد رحلاتهم التي لا ضرورة لها".



وذكرت بأن "خفض التنقلات عبر الحدود يساهم في السيطرة على الوباء"، مؤكدة أنها أعلنت هذه التوصيات "لحماية صحة وسلامة الصينيين والأجانب على حد سواء".



وكانت بكين علقت منذ الإثنين الرحلات المنظمة داخل البلاد وإلى الخارج.



وأسفر وباء الالتهاب الرئوي الحاد الناجم عن فيروس كورونا المستجد الذي بدا في كانون الأول/ديسمبر في ووهان بوسط الصين عن وفاة 106 أشخاص على الأقل في هذا البلد الذي سجلت فيه 4500 إصابة مؤكدة على الأقل.



وسجلت نحو خمسين إصابة في دول عدة في العالم. وعززت بلدان عديدة الإجراءات الوقائية على حدودها.



أرجأت السلطات الصينية الثلاثاء إلى أجل غير مسمّى موعد استئاف الدروس في كل المدارس والجامعات في البلاد، وذلك في محاولة منها للحدّ من تفشّي فيروس كورونا المستجدّ الذي ارتفعت حصيلته إلى 106 وفيات وأكثر من 4 آلاف إصابة.



وقالت وزارة التعليم الصينية في تعميم على المؤسسات الدراسية إنّ موعد بدء فصل الربيع الدراسي في كل المدارس والمعاهد والجامعات ومؤسسات التعليم العالي في البلاد سيحدّد لاحقاً، علماً بأنّ التلاميذ والطلاب في سائر أنحاء البلاد هم حالياً في إجازة بمناسبة عيد رأس السنة القمرية الجديدة.



وجاء في البيان "يجب على الجامعات ومؤسسات التعليم العالي التي تشرف عليها الوزارة تأجيل موعد بدء فصل الربيع".



أما بالنسبة لتاريخ إعادة فتح دور الحضانة والمدارس والمؤسسات الثانوية "فسيتمّ تحديده من قبل السلطات التعليمية المحليّة" بالاتّفاق مع الحكومة المركزية، ما يعني تحديد كل حالة على حدة، بحسب التعميم.



وأوضحت الوزارة في تعميمها أنّها أصدرت تعليمات إلى مديري المدارس "بالطلب إلى التلامذة عدم الخروج وعدم التجمّع وعدم تنظيم أنشطة مركزية أو المشاركة فيها".



وكانت الصين أعلنت الإثنين أنّ عطلة رأس السنة التي بدأت في 24 الجاري وكان يفترض أن تنتهي في 30 منه تمّ تمديدها لغاية 2 شباط/فبراير وذلك في إطار مساعيها الرامية إلى احتواء تفشي فيروس كورونا المستجدّ.



وارتفعت حصيلة الضحايا الذين حصدهم هذا الفيروس الوبائي الذي ينتقل عبر الجهاز التنفّسي إلى 106 وفيّات وأكثر من أربعة آلاف إصابة.



وقالت لجنة الصحّة في هوبي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد والتي ظهر في عاصمتها ووهان للمرة الأولى "فيروس كورونا المستجدّ 2019"، إنّ الفيروس حصد أرواح 24 شخصاً جديداً لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيّات إلى 106، في حين انتقلت العدوى إلى 1291 شخصاً آخر ممّا رفع إجمالي عدد الإصابات المؤكّدة في البلاد إلى أكثر من أربعة آلاف حالة.



فرانس24/ أ ف ب

