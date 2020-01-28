مانشستر سيتي يمدد عقد فرناندينيو سنة إضافية

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لندن (أ ف ب)

مدد مانشستر سيتي، ثاني الدوري الانكليزي لكرة القدم، عقد لاعبه البرازيلي فرناندينيو سنة واحدة بحسب ما ذكر الثلاثاء.

وكان عقد اللاعب البالغ 34 عاما سينتهي مع ختام الموسم الجاري، لكنه سيرتبط مع النادي المملوك اماراتيا حتى 2021 بموجب العقد الجديد.

وكان فرناندينيو الذي بدأ مسيرته مع أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، احد ركائز سيتي منذ قدومه الى ملعب "الاتحاد" عام 2013 من شاختار دانيتسك الاوكراني مقابل 39 مليون دولار اميركي.

قال لاعب الوسط الدفاعي الذي شغل ايضا مركز قلب الدفاع لتغطية الاصابات في تشكيلة المدرب الاسباني بيب غوارديولا "هذه أفضل الاخبار. لقد استمتعت في كل ثانية مع سيتي. لم اتوقع بناء علاقة رائعة مماثلة مع النادي والجماهير، لكن هذا ما حصل، وأنا ممتن في كل يوم".

وأحرز فرناندينيو (53 مباراة دولية)، المتوج مع بلاده بلقب كوبا اميركا 2019، لقب الدوري الانكليزي ثلاث مرات مع "سيتيزنز"، ولكنه غاب عن نهائي الكأس السنة الماضية بسبب الاصابة.

© 2020 AFP