ما هي أبرز ردود الفعل العربية على خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط؟

تتوالى ردود الفعل العربية حول خطة السلام الأمريكية التي طرحها الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء في واشنطن، حيث اعتبر الأردن أن "حل الدولتين الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق... هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والدائم". كما دعت مصر الطرفين إلى "دراسة متأنية للرؤية الأمريكية". فيما ثمنت الإمارات الجهود الأمريكية للتوصل لاتفاق سلام.

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أكدت وزارة الخارجية الأردنية في بيان عقب إعلان الرئيس دونالد ترامب خطته للسلام في الشرق الأوسط أن: "حل الدولتين الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، خصوصا حقه في الحرية والدولة على خطوط 4 حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل (...) هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والدائم".



ونقل البيان عن وزير الخارجية أيمن الصفدي قوله إن "السلام العادل والدائم الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق هو خيار استراتيجي أردني فلسطيني عربي".



وشدد على أن المملكة تريد "سلاما حقيقيا عادلا دائما شاملا على أساس حل الدولتين ينهي الاحتلال الذي بدأ عام 1967 ويحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، ويضمن أمن جميع الأطراف، ويحمي مصالح الأردن، بما فيها تلك المرتبطة بقضايا الوضع النهائي".



وأكد الصفدي أن "الأردن يدعم كل جهد حقيقي يستهدف تحقيق السلام العادل والشامل الذي تقبله الشعوب، ويؤكد ضرورة إطلاق مفاوضات جادة ومباشرة تعالج جميع قضايا الوضع النهائي".



من جهته، انتقد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة خطة ترامب "المشؤومة" للسلام واعتبر إعلانها "يوما أسود" للقضية الفلسطينية. وقال الطراونة في تصريحات لتلفزيون المملكة الرسمي إن هذه الخطة "مشؤومة، ويوم أسود للقضية الفلسطينية يذكرنا بوعد بلفور".



وأكد الطراونة أن "الخطة مرفوضة جملة وتفصيلا من الشعبين الأردني والفلسطيني"، مشيرا إلى عدم قبولها من "أي مواطن عربي أو منصف في العالم". واعتبر أن "صفقة القرن هذه معادلة من طرف واحد وإهداء مجاني لإسرائيل".



مظاهرات في عمان رفضا للخطة



وتجمع نحو 400 شخص قرب السفارة الأمريكية في منطقة عبدون (غرب عمان) وسط تواجد أمني كثيف للتعبير عن رفضهم "صفقة القرن".



ورفع مشاركون لافتات كتب عليها "فلسطين ليست للبيع، سنسقط كل صفقاتكم" و"أمريكا رأس الإرهاب، صفقتكم لن تمر. تسقط صفقة القرن وعرابيها".



وهتف هؤلاء "فلسطين عربية"، و"فليسقط غصن الزيتون ولتحيا البندقية"، إضافة إلى "فلتسقط وادي عربة" في إشارة إلى اتفاقية السلام الموقعة بين إسرائيل والأردن عام 1994.



مصر تطالب فلسطين وإسرائيل "بالدراسة المتأنية" لخطة السلام الأمريكية



وفي بيان لوزارة خارجيتها، دعت مصر مساء الثلاثاء فلسطين وإسرائيل إلى "دراسة متأنية" لخطة السلام الأمريكية.



ودعا البيان "الطرفيّن المعنييّن بالدراسة المتأنية للرؤية الأمريكية لتحقيق السلام، والوقوف على كافة أبعادها، وفتح قنوات الحوار لاستئناف المفاوضات برعاية أمريكية، لطرح رؤية الطرفيّن الفلسطيني والإسرائيلي إزاءها".



الإمارات: "بإمكان الفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق السلام"



وقال يوسف العتيبي سفير الإمارات بواشنطن في بيان إن دولة الإمارات تعتقد أن بإمكان الفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق سلام دائم وتعايش حقيقي بدعم من المجتمع الدولي. وأعلن العتيبي أيضا تقدير دولة الإمارات لجهود الولايات المتحدة المستمرة للتوصل لاتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

فرانس24/ أ ف ب