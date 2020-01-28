مقتل ضابطين جزائريين في تحطم طائرة عسكرية أثناء طلعة ليلية

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الجزائر (أ ف ب)

قتل ضابطان جزائريان مساء الاثنين في تحطم طائرتهما على بعد حوالي 400 كلم شرق العاصمة، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيان إنه تم فتح تحقيق لتحديد "ملابسات وأسباب حادث" سقوط طائرة السوخوي سو-30 أثناء "القيام بطلعة تدريبية ليلية".

وأضافت أن الطائرة تحطمت "في مكان خال من السكان بضواحي مشتة شيموط على بعد 16 كلم من بلدية عين الزيتون بولاية أم البواقي، مما أسفر عن استشهاد قائد الطائرة ومساعده".

ووقعت في الأعوام الأخيرة عدة حوادث شملت طائرات عسكرية جزائرية، وأسفرت عن مئات الضحايا.

في نيسان/ابريل 2018، تحطمت طائرة إليوشن-76 أثناء اقلاعها، جنوب العاصمة، وقتل 257 راكبا كانوا على متنها، أغلبهم عسكريون، في أسوء كارثة جوية في تاريخ البلاد.

ولم تعلن بعد لجنة التحقيق التي تشكلت لتحديد أسباب الحادث عن نتائجها.

وفي شباط/فبراير 2014، قتل 77 شخصا - عسكريون وأفراد من عائلاتهم - في حادث تحطم طائرة هيركوليس س-130 شرق العاصمة.

© 2020 AFP