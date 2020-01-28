ممثلون عن حماس يشاركون في اجتماع القيادة الفلسطينية لبحث الرد على خطة ترامب (مسؤولون)

إعلان اقرأ المزيد

رام الله (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب)

صرح مسؤولون فلسطينيون الثلاثاء أن ممثلين عن حركة المقاومة الاسلامية (حماس) سيشاركون في اجتماع القيادة الفلسطينية الذي دعا اليه الرئيس محمود عباس لبحث آليات الرد على خطة السلام التي سيعلنها الرئيس الاميركي دونالد ترامب مساء الثلاثاء.

وأكد القيادي في حركة فتح عزام الأحمد لوكالة فرانس برس "دعونا حركة حماس لحضور اجتماع القيادة الطارئ وسيحضروا الاجتماع".

ونادرا جدا ما يشارك ممثلون عن حماس في اجتماعات القيادة الفلسطينية في الضفة الغربية.

ومن بين الذين اكدوا حضور الاجتماع ناصر الدين الشاعر الذي شغل منصب رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم في حكومة حماس التي تشكلت عقب فوز الحركة في الانتخابات التشريعية في 2006.

وأكد الشاعر لفرانس برس أنه سيحضر الاجتماع، لكن بصفته رئيس وزراء سابق.

وقال "من المؤكد ان القيادة الفلسطينية وجهت الدعوة لكافة الفصائل الفلسطينية لحضور الاجتماع، ومنها حركة حماس". وأضاف "غير أنني احضر بصفتي رئيس وزراء سابق لبحث صفقة ترامب لانه من غير المعقول ان يقرر العالم مستقبلنا دون حضورنا".

وتابع "لذلك اللقاء سيكون البحث في الموقف الذي يجب اتخاذه من خطة ترامب".

وأعلنت القوى والفصائل الفلسطينية سلسلة من التظاهرات ستنطلق مساء الثلاثاء في الوقت الذي من المفترض فيه ان يعلن ترامب عن خطته التي يرفضها الفلسطينيون مسبقا.

© 2020 AFP