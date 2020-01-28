"ميشلان" تمنح للمرة الأولى ثلاث نجوم لطباخ ياباني يعمل في فرنسا

نال طباخ ياباني، يدعى كي كوباياشي ويدير مطعم "كي" قرب متحف اللوفر في باريس، ثلاث نجوم، التي يمنحها دليل "ميشلان". وهي المرة الأولى التي يتوج فيها ياباني بهذه الجائزة.

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منح دليل "ميشلان" الإثنين للمرة الأولى في فرنسا ثلاث نجوم لطباخ ياباني، يدعى كي كوباياشي بالإضافة إلى كريستوفر كوتانسو في منطقة لاروشيل والشيف غلين فيل في منطقة بروفانس، ليحدث الدليل المذكور مفاجأة كبيرة.



وقالت إدارة "ميشلان" خلال حفلة التكريم التي أقيمت في باريس: "منح كي كوباياشي ثلاث نجوم وهو أول طباخ ياباني يحصل على الجائزة الأبرز في فرنسا في تاريخ الدليل".



وتعقيبا على ذلك، قال كوباياشي الذي يدير مطعم "كي" قرب متحف اللوفر الذي افتتحه في العام 2011 "شكرا جزيلا وشكرا فرنسا".



ومنح الدليل نجمة ثالثة أيضا لطاهيين آخرين هما غلين فيل من مطعم "لوستو دو بومانيير" في بو دو بروفانس وكريستوفر كوتانسو الذي يدير مطعما يحمل اسمه في لاروشيل.



وانتهز دليل "ميشلان" هذه الفرصة لتكريم إميل يونغ الطاهي السابق في مطعم "كروكوديل"، الحاصل على ثلاث نجوم في ستراسبورغ والذي توفي الإثنين عن 78 عاما.

فرانس24/ أ ف ب