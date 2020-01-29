الإمارات تعلن أول إصابة بفيروس كورونا الجديد والصين تتعهد بالشفافية حيال المرض

سجلت الإمارات الأربعاء أول إصابة بفيروس كورونا في الشرق الأوسط، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في بيان. من جهتها تعهدت الصين بمزيد من "الشفافية" حيال الفيروس المستجد، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء أنها سترسل "في أسرع وقت ممكن" خبراء إلى الصين بهدف تبادل الخبرات حول الوباء.

إعلان اقرأ المزيد

في أول إصابة بهذا الفيروس في الشرق الأوسط، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة الأربعاء تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا الجديد بين أفراد عائلة قادمة من ووهان في الصين.



وتضمن بيان لوزارة الصحة ووقاية المجتمع نقلته وكالة أنباء الإمارات "تشخيص حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لأشخاص من عائلة واحدة قادمين من مدينة ووهان في جمهورية الصين الشعبية" مضيفة أن "الحالة الصحية للمصابين مستقرة وتحت الملاحظة الطبية".

الصين تتعهد بالشفافية

من جانبها تعهّدت بكين الثلاثاء بمزيد من "الشفافية" حيال "شيطان" فيروس كورونا الجديد. وقال الرئيس الصيني شي جينبينغ "الوباء شيطان، ولا يُمكننا تركه يختبئ".

وسُجّلت 26 وفاة إضافيّة في الصين، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات بالمرض التنفّسي المميت إلى 132 في هذا البلد. كما سُجّلت 5974 إصابة بالفيروس في أنحاء الصين الأربعاء، بحسب حصيلة جديدة نشرتها السلطات الصحّية الوطنيّة.



وظهرت أولى حالات انتقال الفيروس من شخص إلى آخر الثلاثاء خارج الصين، إذ أعلنت اليابان إصابة رجل ستّيني لم يزر الصين يوما إلا أنّه قاد حافلة تقلّ سياحا من مدينة ووهان.



توازيا، أكّدت السلطات الصحّية في مقاطعة بافاريا الألمانيّة إصابة أوّل مريض بالفيروس عن طريق العدوى من شخص آخر على الأراضي الألمانيّة.



وفرضت السلطات على ووهان، بالإضافة إلى كل مقاطعة هوبي تقريبا، عزلا كاملا عن العالم الخارجي منذ الخميس، على أمل منع تفشي الوباء. ويبلغ عدد السكان المعنيين حوالى 56 مليون نسمة، بينهم آلاف الأجانب.



ودعت واشنطن الثلاثاء الصين إلى مزيد من الشفافية في إدارة هذه الأزمة الصحية. وقال وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار "نقول للصين إنّ مزيدا من التعاون والشفافية" هو أمر ضروريّ "من أجل استجابة أكثر فاعليّة".

منظمة الصحة العالمية سترسل خبراء للصين

والثلاثاء أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها سترسل "في أسرع وقت ممكن" خبراء إلى الصين بهدف تبادل الخبرات حول الفيروس إلى "رد عالمي" للالتهاب الرئوي الذي أودى بأكثر من 100 شخص.



واتفقت الصين ومنظمة الصحة العالمية على أن الخبراء "سيعملون مع زملائهم الصينيين حول تحسين فهم المرض بهدف توجيه الجهود" للتوصل إلى "رد عالمي"، وفق ما أكدت المنظمة في بيان.



ويأتي ذلك بعد لقاءات جمعت الرئيس الصيني شي جينبينغ والمدير العام للمنظمة تادروس أدانوم غيبرييسوس. إذ أعلن غيبرييسوس أن "وقف تفشي الفيروس في الصين والعالم هو الأولوية القصوى لمنظمة الصحة العالمية"، مرحبا بـ"جدية" عمل الصين في احتوائه.



وستطلع الصين المنظمة على مواد بيولوجية، وفق البيان، الذي أشار إلى أهمية المشاركة المستمرة للبيانات والدراسات حول الفيروس.



وأضافت منظمة الصحة العالمية أن "هذه التدابير ستساعد على تطور الفهم العلمي للفيروس وتسهم في تطوير إجراءات طبية مضادة مثل اللقاحات والأدوية".



وتوجه فريق من المنظمة مطلع كانون الثاني/يناير إلى مدينة ووهان بؤرة الفيروس والتي يقطنها 11 مليون شخص.



ورحب خبراء بردّ بكين السريع وشفافيتها حيال الفيروس، على عكس ما حصل عند تفشي الفيروس المسبب لمتلازمة السارس في عامي 2002 و2003 ما أدى إلى وفاة المئات في الصين.



الذروة



وأكّد غيبرييسوس خلال زيارته بكين الثلاثاء أنّ المنظّمة "لا تنصح" بإجراء عمليات إجلاء، بحسب ما تضمن في بيان للخارجيّة الصينيّة. وقالت المنظمة إنها لا تستطيع أن "توضِح" تلك التصريحات على الفور.



ويُسيطر القلق على عدد كبير من الأجانب غير الواثقين بقدرتهم على مغادرة الصين. ويقول جوزيف بايسي وهو أستاذ بريطاني يبلغ من العمر 31 عاما "إنه أمر مثير للتوتر. أكثر ما يثير الخوف هو أن يستمر الوضع أشهرا".



وقد يبلغ انتشار فيروس كورونا ذروته "خلال أسبوع أو عشرة أيّام" قبل أن ينحسر، وفق ما أعلن العالم الصيني جونغ نانشان لوكالة الأنباء الرسميّة.



بموازاة ذلك، يعمل باحثون من معاهد الصحة الوطنية الأمريكية على تطوير لقاح ضد الفيروس، لكنّ العمل عليه قد يحتاج أشهرا، وفق ما أعلن مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية أنطوني فوسي في مؤتمر صحافي الثلاثاء من واشنطن.



وأعلن الرئيس الصيني لدى استقباله مدير منظمة الصحة العالمية أنّه "منذ البداية، أظهرت الصين انفتاحا وشفافية ومسؤولية"، في حين يُتّهم النظام الشيوعي بأنه تكتّم عن ظهور متلازمة السارس التنفسية الحادة في عام 2002 الناتجة عن نوع آخر من فيروس كورونا.



وأوصت بكين، القلقة حيال انتشار الفيروس، "المقيمين" في الصين القارّية بـ"إرجاء موعد رحلاتهم التي لا ضرورة لها" بعدما علّقت منذ الإثنين الرحلات المنظمة.



في الخارج، تعزز دول كثيرة الإجراءات الوقائية، فقد أعلنت هونغ كونغ الثلاثاء أنها خفّضت الرحلات الآتية من الصين القارية إلى النصف وأغلقت ستّ نقاط عبور من أصل 14 على حدودها.

فرانس24/ أ ف ب