الإمارات تعلن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد 

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دبي (أ ف ب)

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة الأربعاء تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد بين أفراد عائلة قادمة من ووهان في الصين، في أول إصابة مثبتة بهذا الفيروس تعلن في الشرق الأوسط.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات "تشخيص حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لأشخاص من عائلة واحدة قادمين من مدينة ووهان في جمهورية الصين الشعبية".

وأضاف البيان أن "الحالة الصحية للمصابين مستقرة وتحت الملاحظة الطبية"، من غير أن يحدد عدد المصابين.

وقررت مطارات الخليج ولا سيما مطار دبي الذي يعتبر من أكبر مطارات العالم من حيث عدد المسافرين، إخضاع كل المسافرين الوافدين على متن رحلات مباشرة من الصين للفحص الحراري بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بهذا المرض في الصين 135 وفاة، فيما ارتفع عدد الإصابات الأربعاء إلى 5974 إصابة في جميع أنحاء الصين، وفق آخر أرقام صادرة عن السلطات الصحية الوطنية.

وأعلنت حكومة دبي الخميس أن أكثر من 3,6 ملايين مسافر صيني استخدموا مطار دبي في العام 2019. كما قالت الحكومة إن نحو 989 ألف سائح صيني زاروا الإمارة العام الماضي مشيرة إلى توقعات بأن يتجاوز عددهم مليون سائح في 2020.

© 2020 AFP