البرلمان الأوروبي يصادق بغالبية كبيرة على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد

البرلمان الأوروبي يصوت على بريكسيت. 29 يناير/كانون الثاني 2020.

صادق النواب الأوروبيون الأربعاء على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بغالبية 621 صوتا ومعارضة 49 وامتناع 13 عن التصويت. وهذه هي المرحلة الرئيسية الأخيرة في المصادقة على بريكسيت بعد ثلاث سنوات ونصف على الاستفتاء حول مشروع الانفصال.

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صادق البرلمان الأوروبي الأربعاء بغالبية كبيرة على معاهدة خروج بريطانيا من الاتحاد.



ووافق النواب الأوروبيون على الاتفاق بـ621 صوتا ومعارضة 49 وامتناع 13 عن التصويت. وهذه هي المرحلة الرئيسية الأخيرة في المصادقة على الاتفاق بعد ثلاث سنوات ونصف على الاستفتاء حول بريكسيت.

فرانس24/ أ ف ب







