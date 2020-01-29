الدوري الأميركي للمحترفين: ميلووكي يعمق الصدارة في يوم تأجيل قمة ليكرز-كليبرز

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لوس انجليس (أ ف ب)

مع تأجيل مباراة القمة المنتظرة في المنطقة الغربية بين لوس انجليس ليكرز وجاره اللدود لوس انجليس كليبرز اثر الرحيل الصادم للنجم كوبي براينت، شهدت الشرقية منافسة قوية الثلاثاء على المركز الثاني وراء ميلووكي باكس متصدر الدوري الاميركي لمحترفي كرة السلة.

وكان من المتوقع أن يكون ملعب "ستيبلز سنتر" ملتهبا الثلاثاء في "معركة لوس انجليس". لكن وفاة براينت بحادث تحطم مروحيته الاحد الماضي، فرض تأجيلها في ظل حداد خيّم على مدينة "الملائكة".

وبدلا من نقل المباراة، عُرض برنامج "ان بي ايه أون تي أن تي" وبُث استثنائيا من ارض الملعب تكريما لنجم ليكرز الراحل.

وبعد الحزن الشديد في الايام الماضية، حاول مقدم البرنامج ارني جونسون جونيور ومستشاروه النجوم السابقون شاكيل أونيل، كيني سميث، تشارلز باركلي، الكندي ستيف ناش ودواين وايد، كشف بعض الحالات الشخصية مع براينت على سبيل المزاح.

لكن العملاق أونيل الذي شكل ثنائيا ضاربا مع براينت في الدوري، لم يتمكن من حبس دموعه "لم أشعر بألم عميق مماثل منذ فترة". أما جيري وست اسطورة ليكرز الذي اختار براينت في درافت الدوري في 1996، فكان أكثر وضوحا "وفاته هي اليوم الاكثر حزنا في حياتي، لا أعرف ما اذا كنت ساتعافى من ذلك".

- 151 نقطة في غياب يانيس -

وحقق ميلووكس باكس متصدر الدوري فوزا ساحقا على ضيفه واشنطن ويزاردز 151-131، برغم اراحة نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو.

وفي ظل غياب أفضل لاعب في الدوري العام الماضي، تألق كريس ميدلتون وسجل أعلى رصيد في مسيرته (51 نقطة بينها 7 ثلاثيات) إلى 10 متابعات و6 تمريرات حاسمة.

وبفوزه التاسع تواليا، لا يزال باكس الذي سجل 88 نقطة في الشوط الاول (رقم قياسي شخصي)، متصدرا للدوري مع 41 فوزا و6 خسارات فقط.

كما برز في صفوف الفائز الباحث عن استعادة امجاد السبعينيات، اريك بليدسو (34 نقطة و10 تمريرات حاسمة)، فيما كان برادلي بيل الافضل لدى الخاسر مع 47 نقطة.

وفي صراع المركز الثاني ضمن المنطقة الشرقية، تغلب تورونتو رابتورز حامل اللقب على ضيفه اتلانتا هوكس 130-114، مستفيدا من خسارة ميامي هيت أمام ضيفه بوسطن سلتيكس 101-109.

وضرب غوردون هايوارد بقوة مع سلتيكس مسجلا 29 نقطة و9 متابعات، الى 25 نقطة لجايلن براون. رفع الفريق الاخضر رصيده الى 31 فوزا و15 خسارة، مقابل 32 فوزا و15 خسارة لميامي هيت.

أما تورونتو المنفرد بوصافة الشرقية (33-14) بفوز ثامن تواليا، فسيطر على مواجهته مع اتلانتا وسجل له الكاميروني باسكال سياكام 24 نقطة و9 متابعات، الى 24 نقطة و10 متابعات للاسباني سيرج ايباكا.

- عودة قوية لامبيد -

وبعد غيابه تسع مباريات اثر اصابة في اصبع يده، قاد لاعب الارتكاز الكاميروني جويل امبيد فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الى الفوز على نجم السنوات الماضية وجريح الموسم الحالي غولدن ستايت ووريرز 115-104.

سجل امبيد 24 نقطة و10 متابعات، في مباراة ارتدى فيها نصف لاعبي فريقه الرقم 8 والنصف الاخر الرقم 24، في تكريم لبراينت الذي حمل الرقمين في مسيرته مع ليكرز.

وبعد عرض شريط فيديو عن النجم السابق انطلقت المباراة بعد دقيقة صمت على ملعب "ولس فارغو سنتر"، حيث رفع الرقم 33 الذي ارتداه كوبي، المولود في فيلادلفيا، عندما كان في مدرسة "لوير ميريون".

وبفوزه الثاني تواليا، صعد فيلادلفيا الى المركز الخامس في المنطقة الشرقية (31-17).

ومني كل من دالاس مافريكس ودنفر ناغتس بخسارة ثالثة في ست مباريات، الاول امام ضيفه فينيكس صنز 104-133، والثاني على ارض ممفيس غريزليز 104-96.

وجاءت خسارة دالاس، سادس المنطقة الغربية، محرجة امام صنز وبفارق كبير. وحده النجم السلوفيني الشاب لوكا دونتشيتش نجح بتسجيل 21 نقطة، فيما بلغت نسبة ثلاثيات تشكيلة المدرب ريك كارلايل 21% فقط (7 من 33 محاولة).

في المقابل، تألق لدى الفائز الثنائي ديفين بوكر (32 نقطة و9 تمريرات حاسمة) ولاعب الارتكاز دي اندريه ايتون (31 نقطة و9 متابعات).

أما دنفر رابع الغربية، فسقط في فخ الليتواني يوناس فالانتشيوناس (23 نقطة و12 متابعة) وديلون بروكس (24 نقطة).

وفي ظل غياب جمال موراي (كاحل) وبول ميلساب (ركبة)، لم تكن 25 نقطة و10 متابعات من العملاق الصربي نيكولا يوكيتش كافية لتجنيب ناغتس خسارته الخامسة عشرة هذا الموسم.

وفي فوزه مع فريقه نيواورليانز بيليكانز على مضيفه كليفلاند كافالييرز 125-111، سجل النجم الصاعد والعائد من اصابة قوية زايون وليامسون 14 نقطة و9 متابعات في 30 دقيقة.

© 2020 AFP